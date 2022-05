Aunque no haya fórmula infantil: estos productos NO sirven para sustituirla

Es falso que el agua de concha de plátano (banana), agua de arroz, avena o leche completa de vaca funcionen como supuestos sustitutos caseros para las fórmulas infantiles, como afirmaron usuarios en el Facebook de Univision Noticias. El uso de estas elaboraciones caseras en menores de seis meses puede causar graves problemas a la salud, tales como daños en el intestino y en los riñones, malnutrición, desnutrición, anemia, deficiencia de hierro, entre otros, mientras que en niños mayores de seis meses los cereales de arroz y avena (no el agua de estos ingredientes) y el plátano como fruta (no el agua de su cáscara) se pueden incorporar como parte de la alimentación complementaria a la leche materna, pero no como sustitutos. La FDA advierte que no se preparen sustitutos fórmulas infantiles en casa debido a que se pueden contaminar y a la ausencia o cantidades inadecuadas de nutrientes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.