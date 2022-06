Ni es la viruela “de siempre”, ni hay evidencia de que se transmita vía sexual: verificamos 4 desinformaciones sobre la viruela del mono

Al verificar las afirmaciones más recurrentes de los usuarios del Facebook de Univision Noticias sobre la viruela del mono, encontramos que es falso que esta enfermedad es “la misma” que la viruela, porque esta última se erradicó mundialmente en 1980 y se diferencian en mortalidad, período de incubación y en que la viruela del mono es menos contagiosa, según la OMS. No hay evidencias de que sea una enfermedad de transmisión sexual, porque la OMS todavía no aclara si la transmisión puede ser a través del semen o fluidos vaginales y sobre esto también falta contexto, porque puede contagiarse por el contacto piel con piel durante el acto sexual, pero eso no significa que sea una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad zoonótica, es decir, que puede transmitirse de animales a humanos por el contacto sin protección con animales salvajes (con su sangre o carne al comerla), y de humanos a humanos, aunque esto es inusual, a través del contacto cercano o secreciones respiratorias. Es falso que la viruela del mono sea una consecuencia de las vacunas contra el covid-19, porque el primer caso en humanos apareció 50 años antes de la aplicación de estas inyecciones y, además, no figura como efecto secundario. También es falso que sea una enfermedad creada o nueva: es de origen natural; lo ha determinado el estudio de la composición del virus, y los primeros casos se dieron en monos en 1958, y en humanos en 1970. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.