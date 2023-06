Llenar completo el tanque de gasolina en días de calor no hará que explote, como circula en redes

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) afirmó en correo electrónico a elDetector que el calor por sí solo no puede hacer explotar un tanque de gasolina de un auto. “Los vapores de gasolina no explotarán a menos que sean encendidos por una chispa, llama u otra fuente de ignición. La gasolina se expandirá y se convertirá más rápidamente en vapor cuando se caliente, pero tanto la gasolina líquida como los vapores de gasolina no deberían tener fugas de un sistema de combustible del vehículo mantenido correctamente”.