Esa supuesta imagen de un letrero que prohíbe autos Tesla en Canadá NO es real: fue generada con IA

Publicaciones en redes sociales muestran una supuesta entrada al país en donde se ve un anuncio blanco con letras rojas que dice: “Tesla no permitido”.

Por:Abril Mulato Salinas
Herramientas de detección de IA confirman que la imagen fue creada digitalmente.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / pexels / Captura de Threads.

En Facebook y Threads circula una imagen de un letrero que dice en inglés “Tesla no permitido”, para asegurar que en Canadá está prohibida la marca de automóviles eléctricos estadounidense, pero es falso. Autoridades de Canadá negaron que existiera esa prohibición vía correo electrónico. También analizamos la imagen que acompaña el post y confirmamos que fue generada con inteligencia artificial (IA).

“Bravo Canadá. Tesla no permitido’", dice un mensaje en Threads que incluye la imagen del letrero blanco con letras rojas que dice “Tesla no permitido”. Al fondo, se ve lo que parece ser la entrada a una frontera canadiense y un letrero, también en inglés, que dice “Bienvenido a Canadá”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

El gobierno de Canadá desmintió la afirmación

Desde elDetector contactamos al gobierno de Canadá y, a través de un correo electrónico, nos confirmaron que esa afirmación es falsa.

“En Canadá no existe tal prohibición”, dijo Rebecca Purdy, una portavoz de la agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.

La imagen se generó con IA

Desde elDetector analizamos además la imagen con herramientas de detección de IA para verificar su autenticidad. La herramienta gratuita WasitAI determinó que hay evidencia sustancial de que la imagen o una parte importante de ella fue creada por IA.

También Sightengine, otra herramienta gratuita, determinó con u n 99% de probabilidad que la imagen fue intervenida mediante IA y, por último, IsitAI señaló igualmente que existe un 99% de probabilidad de que el gráfico hubiese sido creado con inteligencia artificial.

Conclusión

Es falsa la fotografía que supuestamente muestra un letrero que dice “Tesla no permitido” en lo que parece ser la entrada a una frontera canadiense. El gobierno de Canadá dijo vía correo electrónico a elDetector que no es cierto que exista tal prohibición en el país. Además, tres análisis de detección de inteligencia artificial arrojaron que la imagen es una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

