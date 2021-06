¿Pueden las empresas y universidades exigir pruebas de vacunación contra el covid-19 para el ingreso a sus instalaciones?

Según un listado actualizado por The Chronicle of Higher Education, más de 200 colleges y universidades están “exigiendo [o alentando encarecidamente] la vacunación (contra el covid-19) a al menos algunos estudiantes y empleados” antes del semestre otoñal. [Nota de El Detector: En una actualización del 14 de junio, la cantidad de universidades y colleges que solicitan la vacunación identificados por The Chronicle llegaba a 506].