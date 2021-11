Otorgan el perdón a un hombre de Carolina del Norte que pasó más de 24 años en la cárcel por un crimen que no cometió

Sharpe no tuvo éxito en sus repetidos esfuerzos para que se le realizara un nuevo juicio, hasta que un antiguo médico forense estatal testificó que la teoría del tiroteo no era ni médica ni científicamente posible. Posteriormente, un juez ordenó que se escucharan más pruebas. Sharpe fue liberado de prisión en agosto de 2019, después de que el fiscal dijera que el estado no buscaría un nuevo juicio.