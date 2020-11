Exclusiva: Indultan a un hispano que lleva 22 años en la cárcel siendo "inocente", un caso investigado por Univision Noticias

Cómo lo condenaron injustamente

"Me dijeron 'tienes que encontrar al culpable para irte a casa'. Les dije: 'Ok, fue este muchacho'. Pero no sabía quién era", aseguró Sierra a Univision Noticias en 2017. "David Díaz no fue el pistolero (...) Me siento mal porque él no debería estar ahí", lamentó.