"Creemos que Dios está actuando", dice el hijo de Melissa Lucio a días de la ejecución de esta hispana en Texas

La sensación de vacío y lejanía fue la misma para otros hermanos. En el documental de Hulu 'The State of Texas Vs. Melissa Lucio', Robert, que tenía ocho años cuando todo pasó y fue llevado a un hogar de cuidado de menores, cuenta que lloraba todas las noches, repetía que extrañaba a su mamá: "Perdimos todo ese tiempo. Si hubieran investigado, mirado qué fue lo que pasó, no estaríamos aquí sino con ella. Todo pudo haber sido diferente".