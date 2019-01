Abusada, vendida y explotada

La justicia no creyó mucho su versión y luego de detenerla, la juzgaron como adulta y la hallaron culpable de asesinato en primer grado y robo agravado. Los fiscales argumentaron en su momento que el crimen no fue motivado por defensa propia, sino para cometer el robo; aunque ella explicó que robó el dinero y las armas para llevarle algo en forma de pago a su proxeneta para que no la maltratara.

"La primera vez que me hizo algo, me trató de estrangular y me desmayé (...) yo le hacía dinero, no me iba a dejar ir a ningún lado. Me dijo que me mataría", contó la joven en un documental acerca de su caso que salió en 2011, 'Me Facing Life: Cyntoia's Story' (Yo enfrentando cadena perpetua: la historia de Cyntoia).