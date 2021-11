Se declaró culpable de cuatro agresiones sexuales pero un juez lo libró de la cárcel

Pero para las víctimas, tal sentencia ha sido profundamente decepcionante. "Mi cliente vomitó en el baño después de la sentencia", dijo en un correo electrónico a The New York Times Steven M. Cohen, abogado de unas de las jóvenes. "Si Chris Belter no fuera blanco de una familia rica e influyente, seguramente habría sido condenado a prisión", agregó Cohen.