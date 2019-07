Un juez exculpa a un adolescente acusado de violación porque viene de "buena familia"

"Cuando tú primera vez teniendo sexo fue una violación". Ese fue el mensaje de texto que le escribió un joven de 16 años a siete de sus amigos al adjuntarles un video, contaron los fiscales del caso según el diario The New York Times . Y el video lo mostraba a él mismo grabándose mientras penetraba desde atrás a una chica también de 16 años, a la que expuso con el torso desnudo.

Los fiscales dijeron que ella estaba visiblemente borracha, que apenas se le entendían las palabras y podía caminar, y que en esa condición no estaba en la capacidad de consentir el acto sexual. Y en las imágenes, se veía con la cabeza golpeando repetidamente de una pared mientras él la violaba en un sótano durante una fiesta de pijamas en Nueva Jersey y en la que había otros 30 adolescentes más.

A la mañana siguiente, cuando despertó, la adolescente no podía entender ni los morados en su cuerpo ni por qué su ropa estaba rasgada. Luego se enteró del video grabado por su agresor y de que él lo había compartido entre sus amigos y personas que ambos tenían en común. Entonces su madre denunció a las autoridades lo que había ocurrido a su hija, presentaron cargos criminales contra GMC (como fue llamado el joven) y el caso fue llevado a una corte de familia en el condado Monmouth, en Nueva Jersey.

Para los fiscales, lo que ocurrió en ese sótano, a oscuras y mientras la puerta estaba bloqueada con una mesa, "no fue un malentendido (...) sino un comportamiento calculado y cruel".

"Un candidato a una buena universidad"

Y a pesar de todo el testimonio y evidencias como el video, el joven no recibió un castigo inmediato. Para el juez James Troiano, que decidió el caso el año pasado, se debe distinguir entre una violación y una agresión sexual. Explicó que la primera implica un ataque con un arma realizado por dos o más hombres, algo que dice no ocurri´o así como que tampoco los chicos eran desconocidos entre ellos. Se preguntó además si la adolescente podía estar tan intoxicada como para no entender qué le estaban haciendo.