La insólita historia de la hispana que reza para que ‘El Chapo’ Guzmán salga en libertad

Nedy Fulgencio, quien es reverenda de una iglesia evangélica en Queens, dice que todos los días acude a este tribunal “en representación” de la madre del acusado, María Consuelo Loera, de 90 años, que no ha visto a su hijo desde su extradición en enero de 2017. La prensa mexicana reportó que los abogados de Guzmán ya solicitaron una visa humanitaria para que ella venga a verlo a EEUU, pero eso no ha ocurrido.

Fulgencio, quien nació en República Dominicana hace 47 años y ha vivido la mayor parte de su vida en Nueva York, expresa con un tono suave, durante una fría mañana afuera del tribunal, que su sacrificio no es en vano. “Dios me trajo aquí para apoyar espiritualmente al señor Guzmán y representar a su familia”.

“Yo le digo a su mamá que su hijo no está solo, que ella no está sola. Que Dios le regaló una guerrera de oración, una familia creyente y eso vale mucho”, mencionó.

Ha venido a todas las audiencias desde el 17 de diciembre. Aunque llueva o caiga nieve, la pastora llega alrededor de las 6:00 am para entrar a la sala donde se desarrolla el juicio. Se sienta a unos pasos de la esposa del capo, Emma Coronel Aispuro. Solo una vez se le acercó y fue para expresarle palabras de aliento. El breve encuentro ocurrió unos minutos después de que un agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) presentó mensajes privados que la involucrarían en los negocios de su marido.

“Cuando nos dan un descanso me pongo a orar por el juez, para que fortalezca a la defensa. Porque la esperanza es que el señor Guzmán salga libre y vaya a ver a su mamá. La va a abrazar a ella, a sus hermanas y a su familia. Dios le va a conceder a ella esa petición”, comentó.

Cuando vio a Guzmán por primera vez

“Yo le veo a él que es una persona genuina, que es sano, no se le ve esa luz como nefasta que le ponen en las noticias. Eso él no es. Porque no le veo eso en su cara. Cómo saluda a la gente, cómo se comportó con sus hijas (cuando lo visitaron). Esa es una persona a quien Dios ayuda y ama”, afirma.