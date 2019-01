Se trata de la semana en que la defensa del narcotraficante más famoso del mundo recibió más golpes. Poco antes de que iniciara la audiencia en el octavo piso de la corte federal de Brooklyn este jueves, uno de los abogados del mafioso mexicano expresó irónico que esperaban “otra paliza”. No se equivocó.

Las conversaciones con su esposa Emma

No era todo. Las conversaciones escritas entre la pareja también sugieren que Coronel de los negocios sucios de su esposo: le alertaba sobre la presencia de militares en su zona, le preguntaba por sus lugartenientes y tenía en su poder un arma de fuego para protegerse de los enemigos de su esposo.

“Van a catear una dirección”, se lee en un mensaje que le envió al mafioso. “Amor, me están diciendo que van a una casa de Amado”, le advierte en otro.

Interrogando a un enemigo

“Ya no andes acarreando (golpeando) policías, son los que ayudan, déjalos (…) Si no te pueden echar los guachos (militares)”, le advierte en otra parte de la conversación.

Fue un zarpazo contundente y los abogados de Guzmán pudieron hacer poco. Al interrogar al agente del FBI, Balarezo se enfocó en criticar que el oficial no usó métodos científicos para verificar que la voz que se escucha en las grabaciones pinchadas es la de ‘El Chapo’ y cuestionó que el agente no tenía certeza sobre el contenido de las conversaciones por no hablar español.