Alex Murdaugh vuelve a tribunales; busca probar que el jurado que lo condenó fue manipulado

Alex Murdaugh es sentenciado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa e hijo

Alex Murdaugh regresa a un tribunal de Carolina del Sur, pero esta vez el asesino convicto, abogado inhabilitado y ladrón confeso no será quien cope todas las miradas.

En cambio, son los jurados que lo declararon culpable de la muerte a tiros de su esposa y su hijo los que serán interrogados por un juez. La inusual audiencia de este lunes se produce en respuesta a las acusaciones de los abogados de Murdaugh de que una secretaria del tribunal manipuló al jurado que lo condenó por asesinato el año pasado.

También se espera que la funcionaria, Becky Hill, sea interrogada por los abogados de Murdaugh, cuya caída en desgracia de su papel de respetado abogado en un pequeño condado del Sur a una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional ha sido cubierta exhaustivamente por programas de crímenes reales, pódcasts y blogueros.

La manipulación del jurado es la base de la apelación de Murdaugh, pero los fallos del juez Jean Toal después de una audiencia previa al juicio este mes han establecido un estándar difícil de probar para sus abogados.

Lo que deben probar los abogados de Murdaugh

Toal dictaminó que la defensa debe demostrar que una posible mala conducta, incluidos supuestos comentarios de Hill advirtiendo a los miembros del jurado que no confiaran en Murdaugh cuando testificaba, llevó directamente a los miembros del jurado a cambiar de opinión y declararlo culpable.

La defensa argumenta que si prueban que el jurado fue manipulado, no debería importar si un miembro del jurado dijo abiertamente que su veredicto cambió, porque la influencia puede ser sutil y aun así impedir que Murdaugh obtenga un juicio justo.

Video Hijo de Alex Murdaugh testifica y defiende a su padre, acusado de asesinar a su esposa y su hijo menor

“Según el estado, si la señora Hill hubiera decorado la sala del jurado como un aula de escuela primaria con carteles coloridos que dijeran 'Murdaugh es culpable', eso no violaría el derecho del señor Murdaugh a un juicio justo... siempre y cuando los jurados lo hicieran. No testificaré que votaron culpables debido a la decoración”, escribió la defensa.

Toal tampoco permitirá que la defensa llame al juez de primera instancia Clifton Newman como testigo, ni a los fiscales u otros trabajadores del tribunal que puedan testificar que Hill parecía segura de la culpabilidad de Murdaugh o intentó influir en el caso.

El juez también limitó lo que se le puede pedir a Hill. Toal dijo a los abogados que no pueden interrogar a la secretaria sobre una investigación criminal anunciada por agentes estatales sobre si ella usó su cargo para obtener ganancias financieras, envió correos electrónicos a los fiscales con sugerencias sobre cómo desacreditar a un experto en defensa, conspiró con su hijo acusado de escuchas telefónicas o plagió parte de su libro sobre el caso utilizando un pasaje de un reportero de la BBC que accidentalmente le envió un correo electrónico a ella en lugar de a su jefe con una dirección similar.

"Soy muy, muy reacio a convertir esta audiencia sobre el contacto con el jurado en una exploración exhaustiva de cada conducta de la funcionaria", dijo Toal.

Hill, en una declaración jurada, negó cualquier manipulación del jurado.

Qué puede pasar con Murdaugh si hay que repetir el juicio

Se espera que Murdaugh, de 55 años, asista a la audiencia vestido con un mono de preso. Incluso si lo juzgan de nuevo por asesinato, no saldrá libre.

También cumple una pena de 27 años después de admitir que robó 12 millones de dólares de su bufete de abogados y de acuerdos que obtuvo para clientes en demandas por muerte por negligencia y lesiones graves. Murdaugh prometió no apelar esa sentencia como parte de su acuerdo de culpabilidad.



Pero Murdaugh se ha mantenido firme en que no mató ni a su mujer ni a su hijo desde el momento en que les dijo a los agentes que encontró sus cuerpos en su casa del condado de Colleton en 2021.

A los jurados, con su anonimato protegido, se les permitirá ingresar al juzgado a través de una entrada privada. La audiencia será televisada, pero no se podrán mostrar sus rostros y solo serán identificados por sus números de jurado.

Si este esfuerzo fracasa, Murdaugh ni siquiera ha iniciado las apelaciones periódicas de su sentencia, donde se espera que sus abogados argumenten una serie de razones por las que su juicio por asesinato fue injusto, incluido el hecho de que el juez permitió largos testimonios sobre sus delitos financieros, lo que, consideran, permitió a los fiscales difamar a Murdaugh con pruebas no directamente relacionadas con los asesinatos.