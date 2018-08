En Tijuana son más de 1,600 asesinatos, pero en EEUU los narcos no se matan: ¿por qué?

LOS ÁNGELES, California.– El antiguo código que por años han respetado hasta los narcotraficantes más sanguinarios, el de no meterse con los familiares ajenos a su negocio ilícito, se rompió el 5 de agosto en el rancho 'La Sierrita', ubicado al este de Tijuana, en la frontera de California con México.

Sin embargo, aunque los problemas relacionados con el narcotráfico cruzan la frontera casi a diario, la extrema violencia no lo ha hecho. La pregunta es por qué. Las macabras escenas de cadáveres perforados por las balas, mutilados, quemados o colgados de los puentes, son particulares de Tijuana hasta ahora.

Pandilleros, encargados del negocio en EEUU

"No hay fronteras en el condado de Los Ángeles para que se pueda decir ‘las organizaciones aquí están trabajando con el cartel de Sinaloa y las de acá con CJNG’. No ocurre así", asegura Massino en una entrevista con Univision Noticias.

"Aunque tenemos pandillas violentas, obviamente no estamos a un nivel siquiera cercano a lo que se ve en México por la pelea por territorios", destacó el portavoz.

"Un modelo de negocio diferente"

Esporádicamente, las autoridades desmantelan células de los carteles en este lado de la frontera, como el reciente arresto de 22 personas en Los Ángeles vinculadas a la organización de 'El Chapo' Guzmán. En pocas ocasiones, como ocurrió en esta investigación, se logra identificar a traficantes de alto nivel. La mayoría de las veces los detenidos no tienen un vínculo directo con los jefes de los grupos. Además, los operativos que los ponen tras las rejas suelen concluir sin incidentes.

"Es muy caro y peligroso cruzar la droga por la frontera, pero una vez que estás en EEUU ¿qué ruta necesitas controlar para vender tu producto? Nada. Tal vez el señor de la esquina tiene que controlar su esquina. Pero a los carteles, como mayoristas, no les importa, ellos le venden a cualquier minorista que les quiera comprar", expone David Shirk, experto en narcotráfico y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego (California).

"La parte difícil en EEUU no es vender droga o llegar al mercado local. No tienes que sobornar al alcalde de Los Ángeles para vender tu producto, solo tienes que ir a la calle, encontrar a bandas callejeras o de motociclistas que estén dispuestas a comprar el producto", señala el catedrático.

Los crímenes relacionados al narco en EEUU

Los ajustes de cuentas no pararon ahí. Otro incidente conmocionó a los habitantes de la tranquila comunidad de Southlake, en el noreste de Texas, la tarde del 22 de mayo de 2013, cuando un sicario acribilló en una plaza comercial a Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado personal y emisario de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue jefe del cartel del Golfo.

Los asesinatos de las bandas

"Hay más orden aquí porque de alguna u otra forma, la Policía, la DEA y una serie de instituciones no están tan corrompidas", agrega el profesor.

Gerardo López, quien siendo adolescente fue miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Los Ángeles, asegura que la distribución de narcóticos no es la causa principal de los homicidios entre pandilleros: "En mi época (siendo pandillero) muchas veces las pandillas se peleaban porque no se llevaban, se faltaban al respeto de alguna forma, pero no creo que la violencia por drogas sea algo fuerte".