Jorge Ramos no anunció la supuesta detención del inmigrante que "incitó" a invadir casas

TelevisaUnivision no consiente el uso de la imagen de sus talentos en videos engañosos.

* Actualización el 27 de marzo de 2024.

PUBLICIDAD

Es falso que Jorge Ramos, periodista y presentador del Noticiero Univision, haya anunciado la detención del inmigrante venezolano conocido en redes sociales como Leíto Oficial (a quien se le ha identificado como Leonel Moreno o Leonardo Moreno ), que ha difundido videos incitando a invadir casas en Estados Unidos. Pero ni Ramos anunció la detención, ni para este 25 de marzo de 2024 hay registros del arresto de Moreno.

Lo confirmamos con la respuesta de TelevisaUnivision, la del propio periodista Jorge Ramos, la revisión del clip a través de herramientas de verificación de audios generados con inteligencia artificial (IA) y mediante una búsqueda con palabras clave en Google.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



“Moreno, el inmigrante venezolano que amenazaba con invadir casas en Estados Unidos, ya está en poder de inmigración y ahora podría enfrentar hasta 10 años en la cárcel por inducir a invasión de propiedad, después de irse [sic] viral en la aplicación TikTok haciendo videos en los cuales inducía a los demás inmigrantes a invadir casas abandonadas. Ahora puede enfrentar hasta 10 años en la cárcel y ser deportado a su país, Venezuela”, parece decir Jorge Ramos en el video de 34 segundos que circula en TikTok y YouTube.

PUBLICIDAD

El propio Ramos respondió vía correo electrónico a elDetector que no tuvo “nada que ver con ese video. De hecho, no tengo cuenta de TikTok”.

Para obtener más información sobre el video, analizamos el audio con IA Voice Detector, una herramienta que verifica la posbilidad de que una voz haya sido generada con inteligencia artificial, y detectó que tiene un 29.10% de probabilidad de haber sido producido con esta tecnología. La plataforma indica que no ofrece resultados concluyentes porque el audio tiene mucho ruido de fondo y poca calidad. En la web de AI Voice Detector se lee que “las personas mal intencionadas intentan agregar ruido de fondo para evitar otros detectores”.

Además, en elDetector identificamos que el movimiento de los labios del periodista no se sincroniza con las palabras que se escuchan y que el video tiene cortes rápidos en los que se muestra una y otra vez el mismo ángulo de su rostro. Y, aunque Ramos pareciera estar en un espacio cerrado –pues se ven al fondo pantallas de televisión y lo que parece ser un techo–, se ve caer lluvia (ver recuadro rojo).

Imagen Captura de pantalla de TikTok.



Enviamos a Verificaudio, una herramienta de Prisa Media (España) con la que buscan combatir la desinformación en audios, el sonido de la voz que atribuyen a Jorge Ramos. Tras un análisis comparativo entre la voz del periodista, tomada del canal oficial de Univision Noticias en YouTube, y el audio de la grabación que estamos chequeando, reconoció intervención con inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

En Verificaudio respondieron por correo electrónico a elDetector que “al compararlo [el audio del video que circula en redes sociales] con voces reales, la herramienta detecta que es una generación sintética creada por método de clonación (IA); al identificarlo por sí solo, está en el límite entre audio real y audio manipulado”.

TelevisaUnivision respondió a elDetector que no consiente el uso de la imagen o semejanza de sus talentos en videos engañosos o fraudulentos, incluyendo videos de ventas.

“Estamos comprometidos a proteger la integridad de nuestro contenido y la confianza de nuestros televidentes. Noticias Univision se compromete a adoptar las tecnologías emergentes de manera responsable y veraz. Como cadena, priorizamos la transparencia con nuestros televidentes y nos hemos ganado la reputación de ser la fuente confiable de noticias para la comunidad hispana”, afirmó la corporación de noticias y agregó que “la creciente frecuencia de videos falsos generados a través de tecnologías en rápida evolución, como la Inteligencia Artificial (IA), pone de relieve la necesidad urgente de abordar esta cuestión. Reconocemos el daño potencial que la desinformación puede causar al público".

No es la primera vez que Ramos señala el uso no autorizado de su imagen o su voz. En su columna de opinión de Noticias Univision del 4 de diciembre de 2023, titulada “Ese no soy yo”, alertó sobre el uso fraudulento de su imagen y su voz para vender productos, y precisó que no ha hecho comerciales sobre hojas de marihuana, criptomonedas o píldoras para la impotencia sexual, como le atribuyen en redes sociales.

PUBLICIDAD

Con una búsqueda con palabras clave en Google (en inglés y español), no hallamos resultados en medios fiables sobre la presunta detención de Leonel Moreno ni de Leonardo Moreno .

Conclusión

Es falso que Jorge Ramos, periodista y presentador del Noticiero Univision, haya anunciado la detención del inmigrante venezolano conocido en redes sociales como Leíto Oficial (a quien se le ha identificado como Leonel Moreno o Leonardo Moreno), que incitó la invasión de casas en Estados Unidos a través de sus cuentas. Ramos dijo a elDetector que no tiene relación con ese video en el que supuestamente anuncia la noticia de esa detención. Además, mediante el análisis del audio del clip con IA Voice Detector, una herramienta de detección de inteligencia artificial, obtuvimos como resultado que existe una probabilidad de 29% de intervención con IA. Asimismo, Verificaudio, otra herramienta de análisis de audio, detectó que la supuesta voz de Ramos es “una generación sintética creada por método de clonación (IA)”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

* Esta verificación se actualizó el 27 de marzo de 2024 para añadir el resultado del análisis de voz realizado por Verificaudio e incluir los dos nombres con los que ha sido identificado el inmigrante que difunde videos en redes sociales con el nombre de Leíto Oficial.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.