En Israel NO se ha prohibido hablar de Jesús

Una publicación en Facebook, con más de 3,600 reacciones y 53,000 visualizaciones para el 29 de marzo de 2023, afirma que “prohíben hablar de Jesús en Israel” y que “amenazan con años de cárcel” a quienes lo hagan. Esto es falso, la desinformación partió de un proyecto de reforma de ley que introdujeron el 9 de enero de 2023 dos miembros de la Knéset (el poder legislativo de Israel ), pero que no se ha aprobado ni discutido siquiera. Según uno de sus promotores, no hay planes para avanzar con la propuesta. Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que no se llevará adelante una ley que afecte a los cristianos.