Es falso que la inspectora general del Departamento de Agricultura de Estados Unidos haya sido arrestada tras resistirse a su despido

Publicaciones en Facebook e Instagram aseguran que la ex inspectora general del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Phyllis Fong , fue arrestada tras resistirse a su despido y debido a que en 2024 ordenó el “exterminio masivo” de aves sanas “para aumentar el costo de las aves de corral y los huevos”, pero eso es falso. Hay noticias que informaron que fue escoltada fuera de su oficina tras negarse a acatar su despido, ordenado por la administración del presidente Donald Trump, pero no que haya sido detenida.

“Sigue la limpieza del pantano por Donald Trump”, dice una publicación compartida más de 1,500 veces en Facebook que incluye una fotografía de Fong. El texto afirma, sin pruebas, que la funcionaria fue arrestada como parte de una supuesta limpieza del "Estado Profundo" y la acusa de haber inflado artificialmente los precios de las aves de corral y los huevos al ordenar la matanza masiva de aves sanas en 2024, utilizando como pretexto una falsa pandemia de gripe aviar.

También sostiene que Fong amenazó a un granjero con imponerle multas por 4,000 millones de dólares y enviarlo a prisión si no cumplía con las órdenes. Finalmente, asegura que, tras negarse a dejar su cargo, fue escoltada por seguridad y entregada a investigadores militares.

Los precios de los huevos en Estados Unidos han subido notablemente y no parece que haya un alivio a la vista, pues según el Departamento de Agricultura este año continuarán subiendo. En diciembre de 2024, el precio medio por docena en el país alcanzó los $4.15, todavía algo lejos del récord de $4.82 de hace dos años. Pero recientemente, en algunas partes del país, los consumidores llegaron a pagar más del doble de la media e incluso se encontraron con estanterías vacías y límites de compra por persona en algunos supermercados.

Lo anterior se debe a que millones de pollos son sacrificados en Estados Unidos cada mes debido a la gripe aviar, afectando el precio de los huevos. El proceso de control y reposición de aves retrasa la producción durante meses.

No hay registros de que haya sido arrestada

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en inglés en Google y no encontramos información oficial o mediática que confirme que Fong fue arrestada. Lo que sí hallamos fueron reportes de medios de comunicación que señalan que el 27 de enero de 2025 agentes de seguridad la escoltaron fuera de su oficina.

Reuters reportó que Fong, con 22 años de experiencia, había informado previamente a sus colegas que no planeaba irse, argumentando que la Casa Blanca no había seguido los procedimientos adecuados para despedirla. En un correo electrónico revisado por la agencia, señaló que “el Consejo de Inspectores Generales consideraba que los avisos de despido no cumplían con la ley y, por lo tanto, no eran efectivos”.

La agencia señaló posteriormente que luego de la publicación del artículo, un portavoz del USDA declaró que Fong dejó la oficina por su propia voluntad el mismo 27 de enero de 2025, “acompañada por dos amigos con quienes se tomó selfies antes de salir” y que los agentes de seguridad no intervinieron en su partida.

Sobre la afirmación de que Fong ordenó una matanza masiva de aves para inflar los precios de las aves de corral y los huevos, la publicación no presenta fuentes o pruebas que la respalden y mezcla hechos que sí ocurrieron con teorías de la conspiración.

El equipo de verificación de Snopes reportó que es cierto que en 2022 el Departamento de Agricultura de Nebraska ordenó sacrificar 570,000 pollos debido a un brote de gripe aviar, pero no hay evidencia de que Fong ordenara la matanza de 600,000 aves ni que amenazara a un granjero con multas y prisión (además, el hecho ocurrió en 2022, no 2024, como se dice).

Por otro lado, desde la llegada de la gripe aviar a Estados Unidos en 2022 y hasta el 6 de febrero de 2025 (última actualización disponible), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han informado que más de 156 millones de aves de corral se han visto afectadas.

Jodie Guest, profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory en Atlanta, dijo el 2 de febrero de 2025 a CBS News que desde 2022 se ha ordenado la eutanasia de más de 148 millones de aves. Detalló que esa “siempre ha sido una política en todas las administraciones, con el USDA” y “que así es como se manejan las infecciones como ésta entre las aves de corral”.

Conclusión

Es falso que la ex inspectora general del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Phyllis Fong, haya sido arrestada recientemente tras resistirse a su despido y por supuestamente ordenar una matanza masiva de aves para subir los precios de las aves de corral y de los huevos. No hay registros oficiales de que Fong haya sido detenida, pero sí informaciones de que el 27 de enero de 2025 la funcionaria fue escoltada fuera de su oficina tras negarse a acatar su despido, ordenado por la administración del presidente Donald Trump. Aunque la USDA dijo a Reuters posteriormente que Fong se había retirado voluntariamente y negó que agentes de seguridad la hubieran escoltado. Tampoco hay evidencia que pruebe que Fong ordenó la matanza masiva de animales con motivos económicos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

