Los precios de los huevos suben y complican las cenas festivas (y la inflación)

Preparar los postres, panes, platillos y hasta bebidas en las próximas fiestas podría complicarse para algunas personas. Los huevos, ingrediente principal de muchas recetas escasea en algunos supermercados y se espera que sus precios suban en lo que resta del año y a inicios del que viene.

La escasez de este producto que forma parte de la canasta básica y de los desayunos de millones de personas en Estados Unidos comenzó a impactar a finales de octubre en algunos supermercados, que para enfrentar la alta demanda han limitado en ocasiones la venta de este alimento a dos docenas por cliente en algunos estados, de acuerdo con reportes en varios medios estadounidenses.

Y es que de acuerdo con un reporte del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), la producción de huevos en el país cayó un 2.6% en octubre respecto a hace un año y se prevé que disminuya un 1% en 2024 en comparación con 2023.

Aunque los consumidores han resentido más la escasez de este alimento en estos últimos meses del año, la producción de huevo se ha visto severamente afectada desde tiempo atrás. La gripe aviar, que se propaga a través de las aves silvestres, lleva asolando a los granjeros y el suministro de huevos desde enero de 2022.

El virus ha matado a 108 millones de aves desde entonces, de las cuales 75 millones ponían huevos, según la American Farm Bureau Federation.

La gripe aviar ha afectado a la industria del huevo en 49 de los 50 estados del país, dice un reporte diario del USDA, que señala que se ha detectado el “virus A(H5) de la gripe aviar altamente patógena (IAAP) en aves acuáticas silvestres y aves de corral comerciales”. Esto ha afectado a los productores de huevo, debido a que más gallinas están muriendo a causa de la gripe aviar y las restantes no está creciendo lo suficientemente rápido como para compensar las pérdidas, explicó el USDA en su informe.

Los precios del huevo subirán durante las festividades

El USDA señaló en su comunicado que espera que el precio de los huevos suba a finales de 2024 y principios de 2025.

“Para 2025, los precios previstos han sido ajustados al alza en 25 centavos en cada uno de los dos primeros trimestres, hasta 250 centavos por docena”, dijo el reporte del USDA.

El huevo ya de por sí viene arrastrando una fuerte alza. En octubre de 2023, una docena de huevo de grado A en promedio costaba $2.072, mientras que para el mismo mes de 2024, el precio promedio era de $3.370, de acuerdo con un índice de precios al consumidor del gobierno. Ello representa un encarecimiento del 62.6%.

Y las noticias no son muy alentadoras ya que el virus de la gripe aviar podría continuar afectando la producción de huevos.

“La gripe aviar es el factor que más influye en el precio de los huevos”, dijo Bernt Nelson, economista de la American Farm Bureau Federation al diario The Washigton Post. “A medida que la gripe aviar va y viene, nuestros precios de los huevos se suben a la ola”.

El hecho de que la gripe aviar siga mutando y siendo impredecible posiblemente afecte la producción de huevos y generando volatilidad en sus precios, dijo Nelson.

Factores que pueden incidir también en los precios de los huevos

Y en momentos en que “la cena de Acción de Gracias se ha convertido esencialmente en un nuevo punto de referencia” a la hora de calcular cuán costoso sale ir al supermercado, según explicó a la agencia AP el analista Jason Goldberg de Publicis Groupe, el alza de los precios de los huevos puede pesar más.

Además de la gripe aviar que ha afectado la producción del huevo, es precisamente la alta demanda durante esta temporada la que también jugará un papel en la oferta y precios de los huevos.

“Las fiestas son siempre la temporada de mayores ventas minoristas del año, porque si pensamos en las fiestas, la repostería, la cocina y las reuniones, todo ello requiere huevos adicionales”, explicó a CNN Emily Metz, presidenta y directora general de la American Egg Board.

El Washington Post reportó que otro factor que dificultaría conseguir huevos en algunos lugares será que algunas tiendas solo venden huevos de gallinas que hayan sido criadas fuera de jaulas. Este cambio es especialmente visible en tiendas como Trader Joe's y Whole Foods, que han dado pasos hacia la venta de huevos de gallinas criadas libremente.

La tendencia de los consumidores a comprar huevos 'cage free', huevos orgánicos o pasteurizados podría ejercer aún más presión sobre la oferta que los productores puedan abastecer. “Como todo el mundo se decanta por el 'huevo más sano', la oferta se resiente, porque no hay nada previsto para algo así y los puntos de venta se quedan sin existencias”, dijo a CNN Steve Schwartz, director de ventas de Morton Williams.

