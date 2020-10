Ya son 19 mujeres las que denuncian haber sido sometidas a abusos médicos en un centro de migrantes de Georgia

Negras y latinas

Procedimientos

Pero según el nuevo informe, las mujeres fueron remitidas a este doctor incluso por molestias claramente no ginecológicas, como dolor en las costillas o una hernia en el ombligo. Al llegar allí, el doctor las habría presionado para realizarles procedimientos o cirugías que no eran médicamente necesarios o para los que nunca dieron su consentimiento.

Testimonios

Sin embargo, tras despertarse de un procedimiento, el médico le dijo que sus trompas de falopio "estaban dañadas" y que no podría tener hijos.

"Estaba destrozada", dijo Shereace al Times. “Había escuchado algunas de las historias que decían que estaban quitándole las trompas a las mujeres sin su permiso, así que pensé: ¿y si me quitó las trompas?". La mujer dice que aún no sabe con certeza qué procedimiento le realizó Amin, pues no ha podido permitirse una visita al ginecólogo después de su deportación.