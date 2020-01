Volver a Estados Unidos sin permiso después de ser deportado, es un delito que se castiga severamente

La historia

Delito grave

Gestiones fallidas

El último esfuerzo

Error lamentable

“Aunque se trata de una entrada legal, no se deshace de la deportación previa porque no pidió perdón y obtuvo la visa de manera fraudulenta”, dice. “Ese documento se considera que fue aprobado incorrectamente”.

A la pregunta si el programa ‘Parole in Place’ ampara contra una deportación o un reingreso ilegal después de una deportación (re-entry) o la comisión de otros delitos, Gálvez dijo que “el tener un hijo en el ejército no es un amparo de deportación asegurado. El ‘Parole in Place’ solamente ayuda a personas que no tienen deportación y no han cometido ningún delito grave”, precisó.