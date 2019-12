Un solo error en la petición de asilo es suficiente para que te cancelen el trámite: esto recomiendan los abogados

“No aceptaremos su Formulario I-589 si deja algún campo en blanco”, escribió hace tres meses la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en una de sus páginas digitales donde explica de qué se trata y cómo se llena el Formulario I-589 (Application for Asylum and for Withholding of Removal).