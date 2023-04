Viacrucis migrante: este domingo arranca caravana desde Tapachula rumbo a la Ciudad de México

A la pregunta por qué se une al viacrucis migrante, alza la voz y dice más confiado: “Porque es la forma de poder salir de aquí. Ya le dije, no puedo esperar otros cinco o seis meses por un permiso de trabajo que no sé si me lo van a dar. Y si nos vamos mañana, puede que en el camino lo consigamos. Y si en la capital se arreglan los papeles, entonces seguiremos viaje al norte, a Estados Unidos, para pedir asilo”.