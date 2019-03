Varios migrantes intentaron suicidarse en centro de ICE y algunos casos se ocultaron

En esa misma instalación, en agosto de ese año, los guardias descubrieron justo a tiempo a un detenido que intentaba ahorcarse con su uniforme. Para que no lo volviera a hacer, retiraron la ropa y el colchón de su celda. Unos días antes él expresó que tenía alucinaciones y quería morir.

El reporte ‘Aquí no es seguro: los peligros para las personas con enfermedades mentales y otras discapacidades bajo detención migratoria en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, de GEO Group’ describe varios casos de migrantes que trataron de quitarse la vida en ese lugar. Algunos dijeron que antes de llegar a esa cárcel jamás habían experimentado ese tipo de pensamientos.

“Me hace querer suicidarme más rápido”

Las “celdas de vigilancia por suicidios” son pequeñas y están aisladas del resto de las unidades en Adelanto. A los detenidos suelen colocarles un traje especial para que no se hagan daño. Ya que tienen un enorme cristal y jamás se apagan las luces, es posible ver todo lo que ocurre en su interior.

Así describió su experiencia en ese lugar un migrante: “Le dije al doctor que (estar ahí) me hace querer suicidarme más rápido”.

Un informe que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el año pasado alertaba que en Adelanto no ponían atención a los nudos que hacen los detenidos, una técnica común para cometer suicidios. Los encontró en 15 de 20 celdas revisadas.

La dreamer que trató de matarse

Según el informe del DRC, la cárcel de Adelanto somete a los detenidos a condiciones similares a las de una prisión afectando en particular a las personas con discapacidades y tiene un sistema inadecuado de atención de salud mental y médica que los deja a la deriva.

Además, señala que el centro subestima significativamente los datos sobre los intentos de suicidio; y reclama que su sistema no cumple con las leyes de antidiscriminación a favor de los discapacitados, ni con las normas de detención respecto al tratamiento de personas con discapacidades.

Al personal médico de la cárcel migratoria reveló su historial de abuso, depresión y suicidio. Sin embargo, el doctor que la examinó solo le sugirió que hiciera ejercicios de respiración y no la volvió a ver durante cinco semanas.

Por no recibir atención especializada, Cristina empeoró: tenía dificultad para respirar y taquicardia. Pero no quiso reportarlo por miedo a terminar en la celda para los que intentaron matarse. Unos meses después, la chica se cortó las muñecas y estuvo hospitalizada durante cinco días.

Sobre su situación, un profesional de salud mental reportó: “(Cristina) ha dudado en contarme a mí y a otros proveedores de salud sobre sus lesiones y la gravedad de sus pensamientos suicidas porque no quiere que le coloquen una camisa de fuerzas y la hagan sentar solo en una celda”.

“¿Por qué no tratan de ayudarme?”

Los investigadores del Disability Rights California también revisaron el historial médico de un nigeriano que durante una severa depresión fue rociado con gas pimienta en dos ocasiones, una vez porque no quiso levantarse y la otra mientras trataba de ahorcarse en su celda.

“Si digo que me voy a lastimar, ¿por qué me rociaron con pimienta?”, preguntó el hombre identificado como Ugo. “¿Por qué no tratan de ayudarme?”, criticó.