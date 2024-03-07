Urgen a secretario del DHS frenar confinamiento solitario de migrantes en cárceles de ICE

Video El emotivo reencuentro de los tres niños abandonados en la frontera con su madre: "Nadie nos va a separar"

El confinamiento solitario causa una variedad de efectos adversos para la salud, incluido el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la autolesión y el riesgo de suicidio. Así resume un informe publicado el martes por la organización internacional Médicos por los Derechos Humanos Physicians for Human Rights (PHR), tras revisar el sistema de privación de libertad en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El reporte agrega que Estados Unidos “mantiene el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo” con instalaciones que albergan a miles de personas “en una red de instalaciones, incluidas aquellas administradas por corporaciones penitenciarias privadas, cárceles de condado, ICE y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, encargada de los menores no acompañados detenidos en las fronteras).

La semana pasada Univision Noticias reportó, en base a un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, que el número de inmigrantes indocumentados detenidos en las cárceles de ICE había aumentado en un 45% en el último año calendario, mientras el número de personas inscritas en el Programa Alternativo de Detención (ATD) bajó un 39% en el mismo período.

Los datos del centro revelaron que en febrero en los centros de detención de ICE había 39,000 personas frente a los 27,000 registrados el año pasado. En cuanto al número de personas inscritas en los ATD, la cifra era de “casi 185,000 familias y personas solteras frente a las 293,000 registradas en el mismo período en 2023”.

El PHR enfatizó que la mayoría de los extranjeros presos en las cárceles de ICE se trata de “personas que buscan asilo y sobrevivientes de trata o tortura”. Y agrega que “en lugar de encontrar refugio, estas personas son retenidas bajo la custodia de ICE durante períodos prolongados, soportando condiciones inhumanas como el confinamiento solitario (denominado “segregación” por ICE), donde se les aísla en celdas pequeñas con un contacto mínimo con otros durante días, semanas o más”.

“En muchos casos, tales condiciones cumplirían con la definición de tortura o trato cruel, inhumano o degradante según el derecho internacional de derechos humanos”, precisa el reporte.

ICE refutó el estudio y dijo a Univision Noticias, a través de un correo electrónico, que está comprometido “a brindar entornos seguros y humanos para quienes están bajo nuestra custodia, y aseguró que tomaba “muy en serio todas las acusaciones de abuso o mala conducta”.

Daños a la salud de los migrantes

Según el reporte de Médicos por los Derechos Humanos, el confinamiento prolongado puede provocar daños cerebrales duraderos, alucinaciones, confusión, alteraciones del sueño y reducción de la función cognitiva. Y advierte que “estos efectos persisten más allá del período de confinamiento y, a menudo, resultan en discapacidades psicológicas y físicas duraderas, especialmente para personas con condiciones médicas y de salud mental preexistentes u otras vulnerabilidades”.

Reconoce el informe que ICE está “documentado” de esta situación y que en 2023 “emitió una directiva para limitar el uso del confinamiento solitario en sus instalaciones, especialmente para personas con vulnerabilidades”.

Y señala que la agencia federal en 2025 emitió un memorando “que protegió aún más a las personas transgénero, enfatizando el confinamiento solitario como último recurso”. Y en 2022 “reforzó los requisitos de presentación de informes para personas con problemas de salud mental en régimen de aislamiento, destacando la necesidad de una supervisión estricta”.

Sin embargo, puntualiza, “a pesar de estas directivas, tanto las auditorías gubernamentales como los denunciantes han revelado en repetidas ocasiones graves fallas en la supervisión” para el cumplimiento de estas medidas.

El estudio del PHR revela que los centros de detención de ICE “no cumplen con las pautas y directivas con respecto al confinamiento solitario”. Y que, a pesar de importantes problemas documentados, incluidas las alarmas de los denunciantes y supuestas medidas de seguimiento y supervisión, “el progreso ha sido insignificante” hasta el momento, además de existir una discrepancia significativa “entre la promesa de campaña de 2020 del presidente Joe Biden de poner fin al confinamiento solitario y las prácticas actuales observadas en las detenciones de ICE.

Las recomendaciones del PHR

El informe del PHR incluye una serie de recomendaciones tanto para el secretario del DHS como el director de ICE, una especie de hoja de ruta “para eliminar por completo el uso del confinamiento solitario en la detención de inmigrantes”.

La entidad internacional pide a ambos funcionarios “comprometerse públicamente a poner fin al uso del confinamiento solitario en todos los centros de detención de inmigrantes” y simultáneamente “abandonar” el uso del confinamiento solitario” y reemplazarlo por otros sistemas donde prevalezca la presunción de liberación de detenidos.

El PHR concluye que el gobierno debería adoptar, entre otros, los siguientes pasos:

Exigir una presunción de liberación de la detención de ICE para las personas que han informado sobre vulnerabilidades existentes, incluidas, entre otras, personas con afecciones médicas graves, afecciones de salud mental, discapacidades, personas LGBTQIA+ y sobrevivientes de tortura y/o violencia sexual.

Estas personas deben ser liberadas en la seguridad de su comunidad con planes de atención posteriores a la liberación establecidos, según la directiva ICE de 2022, además de proporcionar recursos y referencias para servicios sociales, legales y/o médicos, según corresponda.

Ordenar que cualquier persona detenida tenga acceso las 24 horas a profesionales calificados de atención médica y mental que respondan de manera oportuna y de conformidad con la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

Exigir una mayor transparencia por parte del Consejo de Monitoreo de Detenciones de ICE haciendo que los informes y revisiones debidamente redactados o no identificados relacionados con el confinamiento solitario estén disponibles públicamente en el sitio web de la agencia dentro de las 72 horas posteriores a la orden de colocar a alguien en confinamiento solitario.

Enmendar la “Directiva de Segregación” de 2013 para garantizar que cada centro de detención de inmigrantes, público o privado deba informar simultáneamente a los directores de las oficinas de campo de ICE y a la sede de ICE dentro de las 24 horas posteriores a la colocación de alguien en régimen de aislamiento.

La sede de ICE, a su vez, debe compartir estos datos consolidados de segregación/confinamiento solitario con la Oficina del secretario del DHS dentro de las 72 horas. Este requisito debe aplicarse a toda persona recluida, independientemente de la duración de su reclusión o de si presenta alguna vulnerabilidad.

Quienes se encuentran actualmente en régimen de aislamiento, exigir una evaluación psicosocial y médica inmediata y significativa, realizada por profesionales médicos calificados, que puedan evaluar la prevalencia y el alcance de las vulnerabilidades existentes.

Qué responde ICE al informe

Tras refutar los señalamientos contenidos en el informe del PHR, ICE dio que más de 15 entidades internas y externas “supervisan los centros de detención” de inmigrantes “para garantizar que los detenidos residan en entornos seguros y humanos, y en condiciones de confinamiento adecuadas”.

“La colocación de detenidos en segregación requiere una cuidadosa consideración de las alternativas, y la colocación en segregación administrativa para una vulnerabilidad especial debe utilizarse sólo como último recurso”, indicó. “La segregación nunca se utiliza como método de represalia”, se lee en la respuesta.

ICE también alentó a reportar quejas sobre centros de detención “a la Línea de Información y Reportes de Detención (DRIL) al teléfono 1(888) 351-4024, un servicio gratuito con operadores capacitados para ayudar en una amplia gama de temas”.

La agencia precisó además que “estamos comprometidos a garantizar, en la medida de lo posible, que las personas permanezcan en una instalación cercana a sus familiares, seres queridos o abogados registrados” y que continuamente “revisa y mejora las operaciones de detención civil para garantizar que los no ciudadanos reciban un trato humano, estén protegidos de daños, reciban atención médica y de salud mental adecuada y reciban los derechos y protecciones a los que tienen derecho”.

En cuanto a las quejas indicadas en el informe de PHR respecto a detenidos en régimen de aislamiento, ICE dijo que “las personas colocadas en segregación administrativa generalmente disponen de los mismos privilegios que las personas alojadas en la población general, incluida recreación, visitas, acceso a la biblioteca jurídica y a los teléfonos, clero y visitas legales”.

“Cuando hay espacio y recursos disponibles, a los no ciudadanos detenidos en segregación administrativa se les pueden brindar oportunidades para pasar tiempo fuera de sus celdas (además de los períodos de recreación requeridos) para actividades como socializar, mirar televisión y jugar juegos de mesa, y se les puede asignar a los detalles del trabajo voluntario”, apuntó.

En cuanto a los internos segregados y que padecen problemas de salud, ICE dijo que, “a menudo son colocados en una unidad de gestión especial (SMU) debido a la solicitud de custodia protectora, como resultado de que el panel de audiencia disciplinaria encuentre al detenido culpable de un acto prohibido o violación de las reglas, y a cuarentena/cohorte (si no hay una unidad de alojamiento médico disponible)”.