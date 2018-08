Unicef reprocha a México que también separe a menores migrantes de sus padres en la frontera

En su informe ' Desarraigados en Centroamérica y México ' , que aborda los flujos migratorios entre América Central y América del Norte, Unicef señala que no solo Estados Unidos separa a familias migrantes, sino también lo hace México , país en que se establecen muchos migrantes ante las dificultades de alcanzar la frontera norte.

"Hacemos un llamado fuerte ante esta situación para que no se vuelva a repetir en ningún lado, ni en México ni en Estados Unidos u otros lugares", sentenció en declaraciones a Efe.

"Si no los trasladan a un albergue se desesperan y ya no quieren pedir refugio. Para ellos, México es la estación migratoria y no quieren vivir así", describió.