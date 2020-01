Una madre de la caravana se reencuentra con su hija de 5 años que se extravió en su huida de la Guardia Nacional

"Luego me volteé y estaban todos esos policías avanzando hacia nosotros. Cuando volví a mirar, agentes (de migración mexicana) habían agarrado a mis otros tres hijos. Yo le gritaba al hombre que me ayudaba (cargando a la niña) que se frenara", dijo, pero de inmediato un agente la tomó a ella por un brazo.

"Yo grité: 'Por favor, déjenme ir, mi hija está allá'. Ella estaba allá, tan cerca. Pero el agente no me dejó ir", recuerda.



"Yo solo necesitaba alguien que me ayudara a encontrar a mi hija y las autoridades no me estaban ayudando (...) No quería que mi hija fuera una estadística más de niños desaparecidos. Sentía que me moría", le dijo a la radio.