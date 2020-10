"Un cajón lleno de órdenes": Exjefe del DHS dice que el arquitecto de la política migratoria de Trump guardó medidas "extremas" para un segundo término

Miles Taylor, quien este miércoles se supo fue el autor de un artículo de opinión anónimo publicado en 2018 en The New York Times que describió un grupo de "resistencia" dentro de la administración, dijo en una entrevista con The Lincoln Project que Stephen Miller, asesor principal del presidente y arquitecto de la política migratoria, tiene “un cajón lleno de ordenes ejecutivas” que serían firmadas si gana la contienda de la semana próxima para un segundo mandato de cuatro años. The Lincoln Project es conformado por estrategas republicanos que han hecho campaña en contra de Trump.