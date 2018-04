Último esfuerzo de la caravana de migrantes para alcanzar la frontera con EEUU

Presión del gobierno Trump

"El gobierno está comprometido con hacer cumplir las leyes migratorias, tanto si la gente es parte de la caravana o como si no", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. "Si has entrado a Estados Unidos ilegalmente, has incumplido la ley y nosotros haremos cumplir la ley mediante tu enjuiciamiento".