Trump promete acabar ciudadanía por nacimiento, iniciar deportaciones masivas y “arreglar” a los dreamers

El presidente electo Donald Trump prometió hacer cambios radicales después de asumir el cargo el 20 de enero, como indultos para los condenados por el ataque al Capitolio de Estados Unidos, y también dijo que quiere encontrar una solución legislativa para mantener a los dreamers en el país de manera legal.

En una entrevista con Kristen Welker, moderadora de 'Meet the Press' de NBC News, Trump dijo que planea deportar a millones de inmigrantes indocumentados y que tratará de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La entrevista televisiva postelectoral de Trump tuvo lugar el viernes en la Torre Trump en Manhattan, donde habló durante más de una hora sobre los planes de política que los estadounidenses pueden esperar en su próximo mandato.



La entrevista cubrió una variedad de temas, desde impuestos hasta política exterior, pero los asuntos de inmigración estuvieron entre los más destacados.

Deportaciones incluso de familias con estatus migratorio mixto

Sobre inmigración, que fue el eje central de la campaña de Trump, ratificó que llevará a cabo la deportación de quienes viven en el país ilegalmente, empezando por criminales convictos, según sus declaraciones.

Cuando Welker le preguntó si la estrategia abarcaría otros grupos más adelante, Trump respondió: “No hay otra opción (…) En primer lugar, nos están costando una fortuna. Pero estamos empezando con los criminales, y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con los demás, y veremos cómo va”.

“Creo que hay que hacerlo, y es algo muy difícil de hacer. Es… pero hay que tener, ya sabes, reglas, regulaciones, leyes. Entraron ilegalmente”.

En cuanto a las familias con estatus migratorio mixto, donde algunos están en Estados Unidos legalmente y otros ilegalmente, Trump dijo: “No quiero separar a las familias, así que la única forma de no separar a la familia es mantenerlos juntos y tener que enviarlos a todos de regreso”.

Trump sobre los dreamers: “Vamos a tener que hacer algo"

Trump parece haber cambiado de opinión con respecto a su primer gobierno sobre los dreamers, personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y han vivido aquí durante años.

Trump dijo estar abierto a una solución legislativa que les permita permanecer en el país y que trabajaría “con los demócratas en un plan”, pese a que han sido los republicanos los que han bloqueado todas las iniciativas, algunas bipartidistas, que se han presentado para solucionar el problema.

“Vamos a tener que hacer algo con ellos”, dijo Trump tras elogiar el espíritu empresarial que han mostrado muchos de ellos.

¿Fin del derecho de la ciudadanía por nacimiento?

Trump insistió en que buscará eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento que consagrada la Enmienda 14 de la Constitución que garantiza que cualquier persona nacida en suelo estadounidense sea ciudadano de EEUU independientemente de sus padres.

Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de que hacerlo de manera unilateral se enfrente a una oposición legal, Trump dijo que consideraría enmendar la Constitución.

”Tenemos que terminar con esto”, dijo Trump.

Sin embargo, la única manera de derogar una enmienda es mediante el voto de las dos terceras partes de cada cámara del Congreso y la ratificación posterior en los estados, algo que con casi total seguridad no se logrará.