Trump dice que el acuerdo de DACA está ahora más lejano tras su rechazo a plan bipartidista

El presidente culpó a los demócratas de que no se haya llegado aún a una solución para proteger a los soñadores, aunque ayer él no aceptó una propuesta que le presentaron legisladores republicanos y demócratas. Además, dejó entrever que no dijo "países de mierda" para referirse a naciones de las que provienen un gran número de inmigrantes a EEUU.