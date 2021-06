Tres familias inmigrantes que fueron separadas en la administración de Trump demandan por daños y perjuicios al gobierno de EEUU

Además de buscar una indemnización para compensar el daño de por vida causado por la separación en sí, la demanda busca responsabilizar al Gobierno federal por otros abusos que las familias sufrieron mientras estaban encarceladas en los centros de detención de inmigrantes, indicó en un comunicado Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area ( LCCRSF), organización que representa a los migrantes.