Cuáles son los nuevos beneficios y protecciones que tendrán los trabajadores agrícolas con visas H-2A en EEUU

Video ¿Eres trabajador agrícola temporal con visa H-2A? Habrá más protecciones para ti: mira desde cuándo

Los trabajadores agrícolas temporales con visas H-2A contarán con más protecciones contra represalias laborales y otros abusos en Estados Unidos, tras la aprobación de un nuevo reglamento del Departamento de Trabajo (DOL).

La norma “protege la autodefensa de los trabajadores, promueve la responsabilidad del empleador y mejora la seguridad laboral”, dijo la secretaria interina de Trabajo, Julie Su.

El programa de visas H-2A permite a empleadores estadounidenses contratar a extranjeros de forma temporal para labores agrícolas cuando el DOL determina que existe una falta de estadounidenses capaces, dispuestos y calificados para realizar el trabajo o los servicios agrícolas.

En ese sentido, el empleo de mano de obra temporal no debe afectar negativamente los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses con empleos similares.

Por qué la nueva regla

“Los trabajadores H-2A enfrentan con demasiada frecuencia condiciones laborales abusivas que perjudican a todos los trabajadores agrícolas en Estados Unidos”, dijo la secretaria Su.

“Esta regla garantiza que los trabajadores agrícolas empleados a través del programa H-2A sean tratados de manera justa, tengan voz en su lugar de trabajo y puedan realizar su trabajo de manera segura”.

Su indicó, además, que “la nueva norma también promueve la responsabilidad de los empleadores, beneficiando a todos los trabajadores agrícolas al respetar las normas laborales”.

El nuevo reglamento entrará en vigor el 28 de junio.

En septiembre del año pasado, el gobierno de Joe Biden publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el adelanto de una propuesta de reglamentación para modernizar los programas de visas tipo H-2 (A y B) y, con ello, aumentar las protecciones a los trabajadores.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando operan las agencias que participan en el proceso de otorgar y regular el programa, dijo en esa ocasión que el nuevo reglamento incluiría “medidas para fortalecer las protecciones para los trabajadores temporales a través de los programas de empleados agrícolas temporales H-2A y no agrícolas temporales H-2B”.

Durante años, “los beneficiarios de las visas H-2A y H-2B para trabajadores extranjeros temporales han sido esenciales para nuestras economías estacionales y agrícolas”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS. “Estas reformas propuestas ayudarán a los empleadores estadounidenses a hacer frente a la escasez de trabajadores a través de nuevas flexibilidades del programa”, indicó.

Qué incluye la regla

La regla final de protección para trabajadores agrícolas H-2ª, entre otros beneficios, agrega nuevas protecciones para la autodefensa de los trabajadores, detalla el DOL. “Mejora la capacidad de los trabajadores para participar en la defensa de sus condiciones laborales al ampliar la gama de actividades protegidas por disposiciones contra represalias”.

La norma también indica que para los trabajadores no protegidos por la Ley Nacional de Relaciones Laborales, “protege la elección de los trabajadores de participar en actividades de autoorganización o concertadas y de negarse a asistir a reuniones de ‘audiencia cautiva’ patrocinadas por los empleadores donde los empleadores disuaden a los trabajadores de afiliarse a sindicatos o participar en otras actividades protegidas”.

El reglamento también permite a los trabajadores “consultar a proveedores de servicios clave, como proveedores de servicios legales, y reunirse con ellos en viviendas proporcionadas por el empleador”. Y agrega que los trabajadores “ahora también pueden invitar y aceptar huéspedes, incluidas organizaciones laborales, proveedores de servicios y otros, en las viviendas proporcionadas por sus empleadores”.

Qué dice respecto a los despidos

En cuanto al despido “por causa justificada”, el nuevo reglamento indica que los trabajadores empleados bajo el programa H-2A “tienen derecho a recibir pago por tres cuartas partes de las horas ofrecidas en el contrato de trabajo, así como alojamiento y alimentación hasta que el trabajador se vaya, transporte de ida y, si el campesino es un trabajador estadounidense, debe ser contactado para empleo durante el próximo año, a menos que sea despedido por causa justificada”.

La regla final también aclara que, “un empleador solo despide a un trabajador con causa justificada cuando el trabajador no cumple con las políticas del empleador o no realiza sus deberes laborales satisfactoriamente después, en la mayoría de los casos, de la aplicación transparente de un sistema de disciplina progresiva”.

A su vez, la regla establece que, “para que un trabajador sea despedido con causa justificada, se deben cumplir cinco condiciones, incluido el requisito de que los trabajadores estén informados o razonablemente deberían haber conocido la política, regla o expectativa de desempeño, a menos que el trabajador haya incurrido en una mala conducta atroz”.

Uno de los objetivos principales del nuevo reglamento de protecciones para los trabajadores extranjeros temporales H-2A

“es hacer que, la contratación de mano de obra extranjera sea más transparente”, indicó el DOL. Y que, además de imponer nuevos requisitos de divulgación para mejorar la transparencia de la cadena de contratación de trabajadores extranjeros, “proporciona información adicional sobre la naturaleza de la oportunidad laboral y refuerza la capacidad del departamento para proteger a los trabajadores de la explotación y el abuso”.

Quiénes utilizan las visas H-2A

El programa de visas H-2A permite a determinados empleadores o agentes estadounidenses traer a ciudadanos extranjeros a Estados Unidos para ocupar puestos de trabajo temporales en labores agrícolas para los que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar faenas temporales.

Para solicitarla, el empleador o agente debe presentar un formulario I-129 a nombre del posible trabajador, acompañado de un certificado del DOL en el que se expongan las razones por las que no se dispone de trabajadores estadounidenses cualificados para cubrir el puesto de trabajo, y por las que el empleo de un trabajador extranjero no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores en empleos similares en Estados Unidos.

El programa de visas H-2 fue creado en 1943 e incluye las visas H-2A para campesinos o trabajadores del campo y H-2B para trabajadores temporales no agrícolas, tal como cocineros, meseros, mucamas y pastores de ganado, entre otros.

En el comienzo, el programa permitió la importación de trabajadores para cubrir la falta de mano de obra en la industria de la caña de azúcar. Pero cambió significativamente en los años 80 con la división de las visas H2 en dos categorías, mismas que permanecen hasta el día de hoy:

Entre los requisitos para traer a un trabajador agrícola a Estados Unidos están los siguientes:





Ofrecer un empleo de naturaleza temporal o estacional.

Demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el trabajo temporal.

Demostrar que la contratación de empleados mediante la visa H-2A no afectará los sueldos y las condiciones de trabajo de los empleados estadounidenses en tareas similares.

Presentar una sola certificación de trabajo temporal válida emitida por el DOL junto con la petición de visa H-2A.

Ser ciudadano de uno de los países seleccionados por el DHS para participar en el programa.

