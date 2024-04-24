Más de 600,000 migrantes deportados o con orden de deportación en los últimos seis meses

Video Las 10 zonas de EEUU donde viven más migrantes que recibieron órdenes de deportación recientemente

Alrededor de 500,000 inmigrantes fueron deportados de Estados Unidos en los primeros seis meses del año fiscal 2024 por agentes federales de inmigración y otros 137,000 adicionales recibieron órdenes de deportación tras agotar sus procesos judiciales en la Corte de Inmigración (EOIR).

Así lo revela un informe elaborado por analistas del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

PUBLICIDAD

El reporte precisa que el número de extranjeros expulsados o que recibieron una orden de deportación supera el pico alcanzado en 2019, durante el gobierno anterior, a un ritmo “50% mayor”.

Cabe señalar que en marzo de 2020 el gobierno cerró las fronteras debido a la pandemia del covid-19, medida que se mantuvo vigente hasta mayo de 2022. Durante ese período de tiempo se ralentizaron las deportaciones porque los países de destino de expulsados también permanecieron cerrados a la entrada y tránsito de personas.

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

Dónde vivían los deportados

El reporte del TRAC, basado en el estudio caso por caso de informes proporcionados por el gobierno, revela la ubicación estado de residencia donde se encontraban los inmigrantes afectados.

“Los datos se extienden a lo largo de la última década e incluyen acciones actuales hasta finales de marzo de 2024”, indicaron los investigadores. “Este informe se centra en los inmigrantes cuya deportación se ordenó después de (concluidos los) procedimientos en la Corte de Inmigración (en el marzo del debido proceso) y datos posteriores que fueron examinados donde se incluyen las ubicaciones residenciales y las características de los inmigrantes que deportados”.

Las 10 ciudades o zonas geográficas donde vivía la mayoría de deportados en los primeros seis meses del año fiscal 2024 son:





Ciudad de Nueva York

Condado Harris, Texas

Condado de Los Ángeles, California

Condado de Dallas, Texas

Condado Miami Dade, Florida

Condado Montgomery, Texas

Condado San Bernardino, California

Condado Travis, Texas

Condado Orange, California

Condado Cook, Illinois

PUBLICIDAD

El TRAC señala que los lugares de residencia de los inmigrantes en el momento en que se ordenó su deportación “proporciona un retrato detallado de las áreas del país más afectadas”.

“Si se combinara la región metropolitana de Los Ángeles, formada por los tres condados contiguos del condado de Los Ángeles, el condado de San Bernardino y el condado de Orange, esta ubicación estaría justo por debajo de la ciudad de Nueva York y por encima de Houston en el total de residentes a los que se ordenó su desalojo en los últimos seis meses”, precisa.

Baja representación de abogados

Un dato que ya ha sido reportado, pero que preocupa no solo al TRAC sino a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en el país, es el bajo número de extranjeros que durante sus procesos de deportación (donde se pide asilo) cuentan con un defensor legal que los ayude a proteger sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

“Las tasas de representación difieren mucho según el lugar donde reside el inmigrante. Entre los diez condados principales, sólo el 5% de los residentes del condado de Dallas estaban representados cuando se ordenó su deportación”, indica el estudio. A su vez, el condado Orange, California, al sur de Los Ángeles, “tuvo la tasa de representación más alta con un 26%”.

Porcentaje de casos con representación legal.





Ciudad de Nueva York: 13%

Condado Harris, Texas: 17%

Condado de Los Ángeles, California: 21%

Condado de Dallas, Texas: 5%

Condado Miami Dade, Florida: 15%

Condado Montgomery, Texas: 20%

Condado San Bernardino, California: 22%

Condado Travis, Texas: 7%

Condado Orange, California: 26%

Condado Cook, Illinois: 12%

Tiempo de duración de los juicios

En cuanto al tiempo de duración de los juicios de deportación completados en la Corte de Inmigración (donde los inmigrantes tienen la oportunidad de pedir asilo), “tomaron más de 2.5 años (más de 30 meses) con un promedio de 942 días”, precisa el informe.

PUBLICIDAD

“Los casos que terminaron con órdenes de deportación fueron más rápidos (627 días en promedio), mientras que aquellos casos en los que un juez concedió asilo u otra forma de alivio fueron más lentos, un promedio de 3,7 años (o 1,361 días)”, añade.

Abogados consultados por Univision Noticias reiteraron que los casos de asilo se ventilan dentro de un juicio de deportación. Y en caso de perder el caso, “el inmigrante recibe una orden de deportación de Estados Unidos”, dice José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida.

El TRAC también reportó que entre todos los casos completados durante los primeros seis meses del ao fiscal 2024, “el 38% había presentado solicitudes de asilo, pero estas estaban altamente concentradas entre inmigrantes que habían conseguido representación”.

De aquellos inmigrantes que presentaron una solicitud de asilo, “sólo se ordenó la expulsión al 21%. El resto (cuatro de cada cinco) recibieron decisiones por otros motivos que les permitieron permanecer en Estados Unidos”, añade.

Desestiman 200,000 órdenes de deportación

La tercera semana de marzo Univision Noticias reportó, en base a otro informe del TRAC, que miles de casos de deportación habían sido desestimados en lo que va del gobierno de Joe Biden porque las autoridades federales de inmigración no presentaron las Notificaciones de Comparecencia (NTA), documento clave que inicia un proceso de expulsión de Estados Unidos como parte del debido proceso.

El TRAC precisó que jueces de inmigración habían desestimado aproximadamente 200,000 casos de deportación desde 2021 porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no presentó el NTA requerido ante el Tribunal en el momento de la audiencia programada.

PUBLICIDAD

Sin una presentación adecuada, el tribunal carece de jurisdicción para escuchar el caso y los inmigrantes, a menudo solicitantes de asilo, no tienen una forma de hacer avanzar su caso en el marco del debido proceso aprobado por el Congreso.

En febrero, el TRAC dijo que la Corte de Inmigración (EOIR) tenía acumulados más de 3.4 millones de casos. A principios del gobierno de Biden, el número de expedientes pendientes de resolución era de 1.2 millones y en enero de 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia, había un atasco de 520,000 casos.