Filtración revela riesgo de que Chile sea excluido de programa de exención de visa a EEUU

Video Posible estatus legal para indocumentados casados con ciudadanos de EEUU, ¿una "curita" para el problema migratorio?

La filtración de detalles de una reunión secreta entre la embajadora estadounidense en Chile, Bernardette Meehan, y parlamentarios miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados mostró nuevamente el riesgo de que el país sudamericano sea excluido de un programa que permite a ciudadanos de 41 naciones entrar sin visa a Estados Unidos en viajes de negocios o turismo.

La semana pasada el sitio El Mostrador reveló conversaciones entre Meehan y congresistas chilenos relacionados con las preocupaciones del gobierno de Washington, esto tras el arresto de varios ciudadanos chilenos que entraron a estados Unidos bajo el Programa de Visa Waiver (VWP), acusados de robos en residencias de lujo.

Debido al carácter secreto de la reunión, lo conversado en la audiencia no debía ser compartido. Sin embargo, debido a la filtración, Meehan anunció que suspendía la entrega de informes sobre la permanencia de Chile en el programa.

La reunión se celebró a puertas cerradas el 16 de abril, con el objetivo de que la embajadora explicara la situación de Chile con respecto al requisito de viaje luego de numerosas solicitudes de republicanos para eliminar al país de la lista de naciones privilegiadas, explicó el sitio Mercopress.

Meehan también argumentó que las revelaciones publicadas en El Mostrador eran inexactas.

El congresista socialcristiano Johannes Kaiser, citado por Mercopress, leyó en voz alta un correo electrónico de la misión estadounidense en Santiago, que dice: “Lamentamos informarle que el embajador Meehan ya no realizará sesiones informativas para miembros del Congreso sobre el programa de exención de visa”.

Y agregó que “aunque los organizadores le aseguraron que la discusión sería confidencial y se llevaría a cabo a puerta cerrada, los detalles del encuentro se filtraron incorrectamente a la prensa”.

Chile es el único país latinoamericano que integra la exclusiva lista del VWP.

De qué se habló en la reunión

Según la filtración publicada por El Mostrador, la embajadora estadounidense mostró datos técnicos respecto a la colaboración entre servicios estadounidenses y chilenos, así como las exigencias de un “par de legisladores y sobre todo grupos en ciertos estados de Estados Unidos, que han pedido cortar la visa waiver a Chile por ciertos casos donde ha habido robo a casas en lugares no habitados”.

Uno de los asistentes, cuyo nombre fue omitido por la publicación, dijo que los robos ocurrieron en casas de millonarios que no son visitadas regularmente”. Sin embargo, “los chilenos que se han detectado son casos contados”. Pero fuentes cercanas a la embajadora, agrega, sostienen que la diplomática señaló una cosa distinta, ya que los casos no serían contados, “sino muchos y en los 50 estados”.

Meehan también abordó el convenio para intercambio de información policial y del registro de antecedentes penales en el marco del VWP.

Otro tema abordado en la reunión secreta fue la presunta presencia del grupo terrorista Hezbolá en Chile tras señalamientos emitidos por el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei.

Casi un año de preocupaciones

A comienzos de junio del año pasado, el gobierno de Chile reconoció estar preocupado y que temía perder el privilegio de quedar fuera del VWP debido a la captura de varios chilenos acusados de robar viviendas en el estado de California.

El ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Alberto van Klaveren, manifestó las preocupaciones del gobierno del presidente Gabriel Boric durante una entrevista concedida a Radio Infinita, en Santiago, capital de Chile.

El nerviosismo apareció en mayo tras la queja presentada por el fiscal general del Condado Orange, California, Todd Spitzer, quien acusó a Chile de negarse a entregar los antecedentes criminales de supuestos delincuentes detenidos y acusados de cometer una serie de robos con agravantes y que ingresaron a Estados Unidos bajo el Programa de Visa Waiver.

La queja de Spitzer fue entregada al gobierno de Boric por la embajadora Meehan. En respuesta, el gobierno chileno se comprometió a colaborar con Washington para mejorar las comunicaciones policíacas entre ambos países.

Ante la pregunta respecto a que si el gobierno teme que Estados Unidos saque a Chile del programa, el canciller van Klaveren respondió que “la verdad es que es obviamente (se trata de) una complicación. Es un tema que nosotros lamentamos mucho y esperamos que a través de esta cooperación intensificada que estamos materializando, podamos evitar justamente algún riesgo para este programa”.

La colaboración citada por el ministro encargado de las relaciones exteriores del gobierno chileno fue acordada la tercera semana de mayo del año pasado durante una reunión solicitada por la embajadora Meehan con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Tras el encuentro, la cancillería de Chile dijo que ambos gobiernos “continuaban avanzando en el cumplimiento del plan de trabajo en el marco del Programa del Visa Waiver solicitado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)".

Debido a la filtración de la semana pasada, se desconoce en qué fase se encuentra la confianza del gobierno de Estados Unidos en la participación de Chile en el VWP, que permite a viajeros de 41 países entrar sin visa a Estados Unidos.

El Programa de Visa Waiver

El VWP permite a los ciudadanos de 41 países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios (Visas de no inmigrante tipo B1 o B2).

El programa fue establecido en 1986 con el objetivo de eliminar barreras innecesarias para viajar, estimular la industria del turismo y permitir al DOS enfocar sus recursos consulares en otras áreas. Los ciudadanos de los países del VWP deben cumplir con los requisitos de calificación para viajar sin una visa usando programa y, por ende, algunos no califican para utilizar el beneficio migratorio.

Los viajeros VWP necesitan tener una autorización válida a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) antes de su viaje, pasar por los filtros de seguridad en el puerto de entrada a Estado Unidos y ser registrados en el programa US-VISIT del DHS.

El programa fue creado por el Congreso durante las reformas a la ley de inmigración de 1986. Permite que un gran número de extranjeros ingrese a Estados Unidos sin la necesidad de tramitar una visa, pero cumpliendo con una serie de requisitos de seguridad.

Los países que forman parte del programa son elegidos porque cada año envían a un gran número de hombres de negocios en viajes comerciales de corta duración. Los beneficiarios pueden permanecer hasta un máximo de 90 días, al término de los cuales deben marcharse de Estados Unidos.

Al momento de ingresar por uno de los puertos de entrada, el extranjero debe llenar y firmar un Formulario I-94W, documento que prueba el ingreso y el tiempo de estadía. El formulario es devuelto al salir. Los beneficiarios, al presentarse en un puerto de entrada, renuncian al derecho de reconsideración en caso de que el oficial de inmigración no les permita el ingreso, a menos que se trate de un solicitante de asilo.

El extranjero tampoco puede rebatir una expulsión.