Se activa programa de subsidios para obtener la ciudadanía estadounidense

Video Posible estatus legal para indocumentados casados con ciudadanos de EEUU, ¿una "curita" para el problema migratorio?

El servicio de inmigración anunció un nuevo período de inscripción para que organizaciones de ayuda a inmigrantes reciban fondos destinados a prepararlos para que se conviertan en ciudadanos estadounidenses.

Denominado Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración, el plan “proporciona fondos para programas de preparación para la obtención de la ciudadanía en comunidades de todo el país”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

PUBLICIDAD

El programa, vigente desde hace 16 años, otorga hasta $10 millones en subsidios para preparar a los inmigrantes legales para la naturalización y promover la integración cívica a través de un mayor conocimiento del inglés, la historia de Estados Unidos y la educación cívica, y preparativos para rendir el examen de ciudadanía.

El beneficio fue detenido durante el gobierno anterior, pero reactivado en 2021 tras la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca.

Contratos por dos años

Las organizaciones elegidas bajo el programa forman contratos por dos años durante los cuales dedican esfuerzos en prepagar a inmigrantes que califican para convertirse en ciudadanos. También los ayudan a llenar el formulario N-400, documento que se utiliza para solicitar la ciudadanía estadounidense por naturalización.

“Nosotros fuimos aprobados y firmamos un contrato con USCIS el año pasado”, dijo a Univision Noticias Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC. “El contrato es por dos años”.

Núñez explicó que el monto del contrato fue de $250,000 “y cubre la habilidad de contratar gente que se concentren en la solicitud (formulario N-400), y la formación y preparación de los inmigrantes interesados en convertirse en ciudadanos estadounidenses”.

“Las clases que se imparten a los inmigrantes que piden la ciudadanía son gratis, tampoco cobramos el costo de procesamiento del formulario y demás requisitos. Lo único que pagan los interesados es la cuota (fee) del servicio de inmigración”, precisó Núñez.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las nuevas cuotas de USCIS que entraron en vigor el 1 de abril, el costo de presentación del formulario N-400 es de $760 dólares más la toma de huellas digitales biométricas que es de $30 dólares.

Invitación a participar

El anuncio de la apertura del periodo de solicitudes del Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración “es siempre un momento emocionante para USCIS”, dijo Ur M. Jaddou, directora de USCIS. Y agregó que “mediante este programa “empoderamos a organizaciones a ayudar a los inmigrantes a buscar la ciudadanía estadounidense”.

El programa fue activado en 2009 al comienzo del gobierno de Barack Obama y ha sido parte de un esfuerzo multi fases para proporcionar recursos de preparación para la ciudadanía, apoyo e información a inmigrantes y organizaciones que sirven a inmigrantes.

Hasta ahora USCIS ha otorgado cerca de $155 millones de dólares a través de 644 subsidios competitivos a organizaciones que sirven a inmigrantes en 41 estados y el Distrito de Columbia (DC). La agencia federal explicó que el programa, además, ha ayudado a más de 300,000 residentes legales permanentes (LPR) a prepararse para obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización.

La lista de organizaciones que participan en el programa incluye varios tipos de entidades, tales como grupos comunitarios y religiosos, bibliotecas públicas y organizaciones de educación y alfabetización de adultos.

En algunos años el programa ha aceptado la participación de organizaciones sin fines de lucro que establecieron nuevos programas de instrucción en ciudadanía, ampliaron la calidad y el alcance de sus programas de instrucción en ciudadanía existentes o proporcionaron servicios de integración continua a los residentes legales que han ingresado a Estados Unidos, indicó la agencia federal.

Los planes inmediatos

Bajo el nuevo período de inscripciones USCIS dijo que busca asegurar que las organizaciones elegibles que se centran en comunidades remotas, desatendidas o aisladas “estén conscientes de las oportunidades de fondos disponibles y que los subsidios provean ayuda a más comunidades históricamente desatendidas”.

PUBLICIDAD

El servicio de inmigración dijo que espera otorgar “hasta 40 organizaciones una cantidad de hasta $300,000 cada una durante dos años para ampliar la disponibilidad de servicios de ciudadanía e integración”.

Las reglas indican que esta oportunidad de subsidios concederá fondos a organizaciones públicas o sin fines de lucro “que ofrecen educación en ciudadanía y servicios de asistencia en la solicitud de naturalización a residentes permanentes legales”. Y que las solicitudes deben presentarse en o antes del 21 de junio de 2024.

En el año fiscal 2023, USCIS otorgó más de $22 millones de dólares en subvenciones a 65 organizaciones. El período de ejecución de los fondos va del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025.

Los fondos destinados van en un rango de $450,000 dólares a $250,000 dólares. “El monto depende del programa detallado en la solicitud de participación en el programa”, dijo Núñez.

Se estima que entre 10 y 11 millones de residentes permanentes

califican para convertirse en ciudadanos estadounidenses. De ellos, “entre 5 y 6 millones son hispanos”, dijo Ben Monterroso, directivo de la organización Poder Latinx.