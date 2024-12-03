¿Tienes orden de deportación? ¿Qué debes hacer si te arrestan? Hablemos de Inmigración

Video ¿Los inmigrantes que están en proceso de asilo o TPS pueden viajar fuera de EEUU? Te contamos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado invitado José Guerrero, explicaron los posibles escenarios conocidos hasta ahora del plan de deportaciones masivas prometido por el presidente electo, Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 para un segundo mandato.

Mira aquí el programa:

De acuerdo con lo anticipado hasta ahora, el nuevo gobierno expulsará del país durante el primer año entre 1 y 1.5 millones de inmigrantes con cargos criminales y órdenes de deportación en ausencia.

Según informes recientes de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), entre los años fiscales 2015 y 2024 la Corte de Inmigración ha emitido 793,543 órdenes de deportación en ausencia, correspondientes a extranjeros que se hallaban en libertad y no acudieron a sus citas judiciales.

Los reportes detallan además que, 453,670 (equivalente al 57.1%) de estas órdenes de deportación en ausencia fueron emitidas durante el gobierno de Biden. Además, en el mismo período la EOIR ha emitió 77,244 órdenes de expulsión en ausencia en casos de asilos defensivos y 57,832 órdenes de deportación en ausencia de menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés).

En total, bajo esta categoría, se cuentan 928,619 extranjeros que no se presentaron a sus citas o audiencias y se perdieron o se convirtieron en ‘invisibles’ entre la población indocumentada, que alcanza los 11 millones.

¿Qué pueden hacer aquellos extranjeros con una orden de deportación? ¿Qué pasa si los detienen? ¿Tienen derechos? ¿Pueden pedir que se reabran sus casos? ¿En cuánto tiempo pueden ser expulsados del país? ¿Qué pasará con sus familias? Son algunos de los escenarios que serán tratados esta noche.