¿Tienes orden de deportación? ¿Qué debes hacer si te arrestan? Hablemos de Inmigración

El programa, que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, analizó los posibles escenarios para miles de inmigrantes indocumentados que están en la mira de las deportaciones masivas del presidente electo. Entérate aquí.

Univision
Video ¿Los inmigrantes que están en proceso de asilo o TPS pueden viajar fuera de EEUU? Te contamos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado invitado José Guerrero, explicaron los posibles escenarios conocidos hasta ahora del plan de deportaciones masivas prometido por el presidente electo, Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 para un segundo mandato.

De acuerdo con lo anticipado hasta ahora, el nuevo gobierno expulsará del país durante el primer año entre 1 y 1.5 millones de inmigrantes con cargos criminales y órdenes de deportación en ausencia.

Según informes recientes de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), entre los años fiscales 2015 y 2024 la Corte de Inmigración ha emitido 793,543 órdenes de deportación en ausencia, correspondientes a extranjeros que se hallaban en libertad y no acudieron a sus citas judiciales.

Los reportes detallan además que, 453,670 (equivalente al 57.1%) de estas órdenes de deportación en ausencia fueron emitidas durante el gobierno de Biden. Además, en el mismo período la EOIR ha emitió 77,244 órdenes de expulsión en ausencia en casos de asilos defensivos y 57,832 órdenes de deportación en ausencia de menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés).

En total, bajo esta categoría, se cuentan 928,619 extranjeros que no se presentaron a sus citas o audiencias y se perdieron o se convirtieron en ‘invisibles’ entre la población indocumentada, que alcanza los 11 millones.

¿Qué pueden hacer aquellos extranjeros con una orden de deportación? ¿Qué pasa si los detienen? ¿Tienen derechos? ¿Pueden pedir que se reabran sus casos? ¿En cuánto tiempo pueden ser expulsados del país? ¿Qué pasará con sus familias? Son algunos de los escenarios que serán tratados esta noche.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

