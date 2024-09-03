Texas encabeza lista de estados con más detenidos en cárceles de ICE

Video Esto es lo que cambia tras reactivación del 'parole humanitario' para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

El estado de Texas sigue siendo, por lejos, el estado con el mayor número de inmigrantes indocumentados privados de libertad en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Así lo revela un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

PUBLICIDAD

El reporte indica que, tras el cierre del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, anunciado en junio por la agencia federal, ahora las cárceles para inmigrantes más grandes del país son:

Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas (Pearsall, TX);

Centro de Detención Stewart (Lumpkin, GA); y

Centro de Detención del Condado de Adams (Natchez, MS).

Los investigadores del TRAC señalaron que el centro Dilley “alguna vez fue el más grande” del país y también el más caro. “Los funcionarios de la agencia afirmaron que, debido a que era la instalación más cara de la red nacional de detención", el cierre de esta instalación permitirá al ICE “reasignar fondos para aumentar la capacidad total de camas de detención en aproximadamente 1,600 camas" diarias.

El ya desaparecido centro de detención de Dilley registraba una población diaria promedio de 1,707 inmigrantes detenidos, de acuerdo con la última actualización registrada a principios de julio de 2024.

El TRAC dijo que la cuestionada cárcel de ICE detuvo en noviembre del año pasado un promedio de 2,050 personas.

En mayo otro informe del TRAC precisó que el Centro Residencial South Texas Fam., en Dilley, “mantuvo el mayor número de detenidos por ICE hasta ese momento en el año fiscal 2024, con un promedio de 1,814 por día.

Las cárceles de ICE más grandes

De acuerdo con la revisión de datos proporcionados por ICE, los investigadores del TRAC precisan que trtas el cierre de la cárcel de inmigrantes en Dilley, Texas sigue siento el estado con el mayor número de inmigrantes indocumentados privados de libertad enfrentando un proceso de deportación de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Esta es la lista con los cinco estados con mayor número de inmigrantes presos en centros de detención de ICE:

Texas: 11,665 inmigrantes

inmigrantes Louisiana: 6,263 inmigrantes

inmigrantes California: 2,633 inmigrantes

inmigrantes Arizona: 2,466 inmigrantes

inmigrantes Georgia: 2,402 inmigrantes

En cuanto al número de personas detenidas a nivel nacional, los investigadores del TRAC hallaron que “disminuyó levemente” a 36,223 a medida que el número de arrestos por parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) siguió disminuyendo.

A su vez, precisó que la inscripción en el Programa Alternativas a la Detención (ATD) “aumentó”, y que la proliferación de la tecnología de monitoreo de pulsera de ICE es especialmente notable.

Según la actualización más reciente, el ICE utilizó dispositivos de pulsera para monitorear a 5,717 personas, lo que representa un aumento con respecto a las 233 personas monitoreadas con esta tecnología hace apenas seis meses.

El anuncio del cierre de Dilley

En junio, ICE anunció el cierre del Centro de Detención de Inmigrantes en Dilley y aseguró que era parte de “nuevas medidas para aumentar la capacidad general de los recursos de cumplimiento, incluidos los vuelos de repatriación y la capacidad de detención”.

“Estos esfuerzos respaldan la implementación de la Proclamación Presidencial anunciada el 4 de junio de 2024 y la Norma Final Provisional conjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), Asegurando la Frontera, que agilizará significativamente el proceso de deportación acelerada y apurará las deportaciones de aquellas personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, indicó.

PUBLICIDAD

“Seguimos evaluando contratos para asegurarnos de que somos financieramente responsables y podemos aumentar los vuelos de deportación y la capacidad de espacio de camas de detención para apoyar el panorama dinámico de la inmigración mientras operamos dentro del presupuesto proporcionado por el Congreso”, dijo en esa ocasión Patrick J. Lechleitner, director en funciones de ICE.

Los registros indican que en junio ICE realizó un promedio de 29 vuelos de repatriación por semana a una variedad de países de América del Sur y del hemisferio oriental, incluidos Colombia, Ecuador, Perú, Egipto, Mauritania, Senegal, Uzbekistán e India.

Los datos más recientes de ICE

Basado en información actualizada al 25 de agosto en la herramienta Detention Quick Facts del TRAC:

ICE mantuvo a 36,233 detenidos;

21,327 de los 36,223 detenidos por el ICE ( equivalente al 58,9 % ) no tienen antecedentes penales .

) no . Muchos más solo tienen infracciones menores , incluidas infracciones de tránsito.

, incluidas infracciones de tránsito. Al 19 de agosto de 2024, el ICE recurrió a los centros de detención en Texas para albergar a la mayor cantidad de personas durante el año fiscal 2024;

Agentes de ICE arrestaron a 8,009 personas mientras que agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 15,627 de las 23,636 personas bajo custodia de ICE durante julio de 2024;

El Centro de Procesamiento del ICE del Sur de Texas en Pearsall, Texas, albergó a la mayor cantidad de detenidos del ICE hasta el momento en el año fiscal 2024, con un promedio de 1,589 por día (a agosto de 2024).

Los programas de Alternativas a la Detención (ATD) de ICE monitorean actualmente a 175,619 familias e individuos solteros, según los datos actualizados al 24 de agosto de 2024.

La oficina del área de Chicago tiene el número más alto de inmigrantes bajo ATD, según los datos actualizados al 24 de agosto de 2024.

Informe lapidario de abusos

Los nuevos datos actualizados de los centros de detención de ICE asoman un año después de la publicación de un lapidario informe elaborado por la Oficina de derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS. Los investigadores de la dependencia autónoma examinaron más de dos docenas de instalaciones en 16 estados y los hallazgos reflejaron una cultura de barbarie sin precedentes en el sistema migratorio estadounidense.

PUBLICIDAD

El reporte, de 1,600 páginas, se encontraba oculto a la luz pública, pero tras una batalla judicial de varios años, los registros de las investigaciones fueron obtenidos por la Radio Nacional Pública (NPR). Un juez federal determinó que el gobierno había “violado la ley de registros públicos (FOIA) de la nación” y ordenó la publicación de los documentos.

Los resultados de la investigación llevada a cabo por NPR muestraron una cultura de indiferencia y negligencia entre las fuerzas del orden público locales y contratistas privados que han alcanzado contratos con ICE para tener bajo su custodia y cuidado a miles de inmigrantes indocumentados que pasaron por las instalaciones inspeccionadas entre 2017 y 2019.

El informe contiene varios relatos estremecedores de casos graves de negligencia por parte de guardias de seguridad en centros de detención inspeccionados. Por ejemplo, en una cárcel de Michigan un inmigrante fue sometido a una cirugía y regresado a su celda “con una herida abierta”, sin vendajes y sin una cita médica de seguimiento programada, a pesar de que todavía tenía drenajes quirúrgicos en lugar.

Un inspector federal descubrió que el detenido “nunca recibió ni siquiera el cuidado más básico para tratar su herida", añade.

En otro caso registrado en Georgia, una enfermera ignoró la petición hecha por un detenido que requería con urgencia un inhalador para tratamiento de asma. El reporte médico aseguró que el interno fue visto por personal de la enfermería a pesar de que nunca fue atendido.

PUBLICIDAD

En otro centro ubicado en Pennsylvania ataron a un inmigrante con una enfermedad mental a una silla de sujeción y una de los guardias cortó con una tijera la ropa del interno para una revisión corporal. En este caso, los inspectores determinaron que no existe una “razón correccional justificable” que requiriera que una oficial mujer le cortara la ropa al detenido que tenía una condición de salud mental mientras estaba dócil en una silla de inmovilización. La práctica fue catalogada de “bárbara” y que claramente “viola... principios básicos de humanidad".

NPR dijo que el informe brinda una mirada “sin precedentes” al sistema de detención de ICE a través de los ojos de expertos contratados por el propio gobierno para investigar denuncias de abusos de los derechos civiles.

Lista de abusos en cárceles de ICE

De acuerdo con el informe revelado por NPR en agosto del año pasado, la lista de abusos y negligencias en las cárceles de ICE entre 2917 y 2019 es extensa.

Los hallazgos de inspectores federales incluyeron: