Christian Jiménez es estudiante, menor de edad y ciudadano estadounidense. ICE lo detuvo y hasta le rompió los cristales del auto

Video Mujer embarazada detenida por Inmigración no recibe comida ni atención médica, denuncia su familia

Christian Jiménez, un ciudadano estadounidense menor de edad, fue detenido el pasado viernes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Oregón, un ‘estado santuario’, por “cumplir el perfil racial”, denunció su familia este fin de semana.

Según declaró su hermano César Jiménez a The Oregonian, Christian, de 17 años y estudiante de último año de la escuela secundaria McMinnville, conducía el vehículo de su padre alrededor de las 12:30 pm, durante su descanso para almorzar, cuando agentes de ICE lo detuvieron.

PUBLICIDAD

La detención en el condado de Yamhill quedó capturada en un video que César compartió con el medio, donde se escucha a Christian decirles repetidamente a los agentes de ICE que es ciudadano estadounidense, mientras uno de ellos responde “no me importa…sal del auto” y rompe el vidrio de la ventanilla del vehículo del lado del conductor.

César dijo a News Register, un medio local, que su hermano fue “víctima de discriminación racial”.

“Arrastraron a Christian, un menor de edad, fuera del coche a pesar de que él declaró en video que es ciudadano estadounidense”, relató César en una publicación de GoFundMe que busca recaudar dinero para ayudar a su familia.

De acuerdo con el hermano, los agentes también hirieron a otro menor que se encontraba en el vehículo durante el incidente.

“Christian fue retenido en el centro del ICE de Portland y ahora ha sido liberado y ha regresado a casa”, dice la publicación.



Además, César contó a The Oregonian que las autoridades están tratando de acusar a su hermano de “interferencia u obstrucción de una investigación”.

Univision Noticias contactó a ICE vía correo electrónico, pero no recibió respuesta inmediata sobre el caso.

Al menos otras 10 personas detenidas en Oregón durante el fin de semana

Una organización de defensa de los inmigrantes dijo al sitio Oregon Live que ICE detuvo esta semana a cuatro ciudadanos estadounidenses cerca de Portland, entre ellos Christian y dos personas que grababan a los agentes.

Miriam Vargas Corona, directora ejecutiva de Unidos Bridging Community, dijo a KGW que el viernes fueron detenidas otras seis personas cuyo estatus migratorio no estaba claro: cuatro en McMinnville, una en Dundee y otra en Newberg.

PUBLICIDAD

Por su parte, la superintendenta de la escuela secundaria McMinnville, Kourtney Ferrua, envió un mensaje a las familias de los estudiantes confirmando que Christian había sido detenido fuera de las instalaciones escolares.

Ferrua enfatizó que el distrito escolar no permite la entrada durante el día a ninguna persona que no tenga asuntos que tratar en la escuela. Añadió que los estudiantes solo son entregados a adultos que están autorizados para recogerlos.

“Un acontecimiento emocional como este puede tener repercusiones en todos los estudiantes”, afirmó Ferrua, quien reiteró la política del distrito escolar sobre la privacidad de los estudiantes y la cooperación con las fuerzas del orden.

“Protegemos los expedientes académicos de los estudiantes y no divulgamos información de carácter personal sin una orden judicial revisada por los responsables del distrito”, dice el mensaje.

Las leyes de Oregon, catalogado como un 'estado santuario', prohíben al distrito utilizar el tiempo del personal, las instalaciones o la información de los estudiantes para fines de aplicación de la ley de inmigración civil, salvo cuando lo exija un tribunal.

Oregón fue el primer estado del país en aprobar una ley estatal que impedía a la policía y al gobierno estatal y local ayudar a las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración.

Mira también: