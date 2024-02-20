Tasa de aprobación de residencias permanentes alcanza mínimos históricos, revela estudio

Video EEUU ha expulsado a más de medio millón de inmigrantes en los últimos nueve meses, según cifras oficiales

En los últimos 104 años Estados Unidos ha restringido la inmigración legal, asegura un reciente informe del Instituto CATO, un think tank progresista con sede en Washington DC.

El estudio agrega que, desde la década de 1920, los límites de solicitudes de tarjetas de residencia legal permanente (green card o tarjeta verde) se mantienen bajos y que el sistema imperante no ha sido capaz de “orientar a los aspirantes a inmigrantes a perseguir el sueño americano de manera legal y ordenada”.

Solo alrededor del 3% de las personas que han presentado solicitudes de residencia legal permanente (LPR, por sus siglas en inglés) “recibirán estatus permanente en Estados Unidos en el año fiscal (FY) 2024”, precisa.

A su vez, el Instituto CATO revela que al comienzo de este año fiscal, “aproximadamente 34,7 millones de solicitudes de residencia permanente estaban pendientes, en comparación con aproximadamente 10 millones en 1996”. Y que loas límites de inmigración legal más las categorías sin límites “permiten solo alrededor de 1.1 millones de tarjetas de residencia para el año fiscal 2024, lo que significa que el 97% de los solicitantes de tarjetas de residencia no recibirán una en el año fiscal 2024.

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

Quiénes pueden pedir la residencia

Debido a la limitada cuota anual de residencias legales permanentes que otorga el Centro Nacional de Visas (National Visa Center -NVC-) del Departamento de Estado (DOS), y el alto número de peticiones de familiares extranjeros (formulario I-130) ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), “todas estas categorías deben esperar, a veces años, para que el beneficio se te otorgue, aunque este haya sido aprobado por la USCIS al poco tiempo de haber presentado la solicitud”.

Basándose en el último informe anual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ranking de residencias legales permanentes otorgadas a Latinoamérica en el año fiscal 2022 muestra cuáles fueron los países más beneficiados:

México: 138,772

República Dominicana: 40,152

Cuba: 36,642

El Salvador: 30,876

Venezuela: 21,025

Brasil: 24,169

Colombia: 21,723

Honduras: 17,099

Guatemala: 16,990

Ecuador: 11,910

Haití: 10,432

Perú: 8,035

Argentina: 4,128

Nicaragua: 3,754

Costa Rica: 2,167

Chile: 1,747

Bolivia: 1,621

Uruguay: 731

Belice: 591

Por aparte, al 30 de septiembre de 2023 la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tenía acumulados:

499,765 solicitudes I-485 de ajuste de estatus por petición familiar

solicitudes I-485 de ajuste de estatus por petición familiar 171,697 solicitudes I-485 de ajuste de estatus por petición laboral

solicitudes I-485 de ajuste de estatus por petición laboral 57,598 solicitudes I-485 de ajuste de estatus por asilo

solicitudes I-485 de ajuste de estatus por asilo 24,722 solicitudes I-485 de ajuste de estatus por refugio

solicitudes I-485 de ajuste de estatus por refugio 116,048 solicitudes I-485 de ajuste de estatus por ajuste cubano

solicitudes I-485 de ajuste de estatus por ajuste cubano 45,229 solicitudes de ajuste de estatus por otras vías legales disponibles.

El Congreso debería tomar nota

Los investigadores del Instituto CATO señalan que el Congreso debería ver a estos solicitantes de tarjetas verdes “como una oportunidad histórica para liberar el potencial económico de los inmigrantes”. Y los líderes de ambas cámaras deberían promover la discusión y voto para “aprobar a todos los solicitantes existentes y aumentar casi cinco veces la inmigración legal”, permitiendo con ello “proteger” al país “de muchas consecuencias adversas del declive demográfico y reduciría la inmigración ilegal".

Incluso, advierte el informe, “con este aumento aparentemente masivo de admisiones, la proporción de la población inmigrante de Estados Unidos seguiría siendo inferior a la de Canadá, y el crecimiento de la población y de la fuerza laboral de Estados Unidos se mantendría por debajo de los niveles de los años ochenta”.

Pero como el Congreso se mantiene inactivo en este tema, por lo menos desde principios de 2006, cuando se estancó el debate de una reforma migratoria, “cada día que pasa sin reformas solo hace que sea más difícil encontrar una solución sensata a la inmigración”, advierten los investigadores.

Caminos hacia la green card

Una de las vías para la obtención de la tarjeta de residencia permanente citada en el informe del Instituto CATO es la Lotería de Visas, que cada año otorga 55,000 green card. En el sorteo electrónico de 2022 participaron más de 22 millones de solicitudes, una cifra similar para el cupo de visas del año fiscal siguiente.

El límite de las 55 mil visas fue establecido por el Congreso en 1990 y solo pueden participar países que durante los últimos cinco años del sorteo registran baja admisión de visas de inmigrante.

El informe también agrega las tarjetas de residencia patrocinadas por familias, que en 2024 suma 8.3 millones de solicitudes y donde solo el 8% recibirá la cotizada green card.

El sistema de inmigración patrocinado por la familia se divide en dos partes. La primera consta de categorías limitadas para cónyuges e hijos menores de titulares de tarjetas verdes, así como para hijos adultos y hermanos de ciudadanos estadounidenses. “El límite es de 226,000.

La segunda parte está compuesta por familiares inmediatos (incluidos cónyuges, hijos menores y padres de ciudadanos estadounidenses) y no tiene límite, pero gracias a procedimientos onerosos, el gobierno aún no procesa todas las solicitudes de familiares inmediatos que se presentan cada año, lo que lleva a un retraso en el procesamiento de estos solicitantes”, advierte.

En cuanto a los extranjeros que no son familiares inmediatos de un ciudadano, el proceso para solicitar la residencia de un depende de dónde vive la persona que va a recibir el beneficio, explica la guía de Univision. Si vive en Estados Unidos, el proceso generalmente se divide en dos partes:

El peticionario debe llenar y presentar una petición de familiar extranjero (petition for alien relative) por medio del formulario I-130 a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (US Citizenship and Immigration Services, USCIS).

La USCIS enviará por correo un sobre con el formulario I-797, «Notificación de acción» (Notice of Action), documento que demuestra que el formulario I-130 ha sido recibido por el gobierno. Una vez aprobado, el gobierno enviará un formulario I-797 nuevo.

Las visas basadas en empleo

En cuanto a la acumulación de tarjetas de residencia basadas en el empleo, el estudio del Instituto CATO indica que “ha aumentado a 1.8 millones en marzo de 2023, frente a aproximadamente 1.2 millones en 2018, cuando el gobierno proporcionó datos detallados por primera vez”.

Agrega que el límite general se establece en 140,000 cupos disponibles por año más cualquier tarjeta de residencia no utilizada patrocinada por la familia. Y que debido a una política que dejó de emitir visas de inmigrantes patrocinadas por familias desde 2020 hasta 2022, “el límite basado en el empleo aumentó temporalmente de 2021 a 2023. Sin embargo, a pesar de estos aumentos, las solicitudes han superado consistentemente a la oferta”.

El estudio también señala que, en el año fiscal 2024, “alrededor del 8% de las solicitudes pendientes basadas en empleo serán aprobadas para una tarjeta de residencia. Pero la mayoría de estas tarjetas verdes no se entregarán a los solicitantes que hayan esperado más tiempo”.

De acuerdo con el Departamento de Estado, a comienzos del año fiscal 2023 había en espera 4,083,649 peticiones de green card. En base con los términos de la Ley de Inmigración (INA), no podrá otorgar más de 226,000 cupos por familia y unas 197,000 residencias basadas en empleo.

Estos son los 10 países con mayor número de inscritos en la lista de espera: