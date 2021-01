Reporte revela que Jeff Sessions sabía que con la política de 'tolerancia cero' cientos de familias serían separadas

Por primera vez, en este informe altos cargos como el vicefiscal general del momento, Rod Rosenstein; el jefe de gabinete de Sessions, Matthew Whitaker; y el consejero del fiscal, Gene Hamilton, reconocieron a la OIG que comprendían las consecuencias de la 'tolerancia cero' y aún así no pusieron un freno. "La respuesta es sí. Pienso que todos entendíamos que íbamos a enjuiciar a todo el que cometiera un crimen sin importar si venían con niños o no", dijo Rosenstein al ser entrevistado por el comité de la OIG que investigó el problema a raíz de la petición de congresistas en julio de 2018.

La respuesta de Rosenstein es similar a la que dieron a la OIG varios líderes del Departamento de Justicia. Cuando la política comenzaba a ser formulada entre marzo y noviembre de 2017 y se implementó como plan piloto en el sector de El Paso, Texas, unas 280 familias fueron separadas y se demostró la dificultad para reunificar a las familias, lo que disparó las alarmas entre fiscales, jueces y funcionarios implicados. Sin embargo, eso no fue tomado en consideración, explica el reporte, y el fiscal Sessions insistió en seguir adelante.

Para el 4 de mayo de 2018 —dos semanas después del anuncio de Sessions del 6 de abril— la política ya era implementada en la frontera sur sin que las fiscalías de esos estados ni las agencias federales involucradas estuvieran claras en cómo ponerla en marcha. "El Departamento (de Justicia) no planificó efectivamente ni coordinó con las oficinas de los fiscales generales, ni con los US Marshals, ni con el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Salud y Servicios Humanos el impacto de acusar a los adultos que venían con sus familias (...) a pesar de que funcionarios con experiencia advirtieron de que podría acabar en la sepación de niños de sus padres", se lee en el reporte.

La OIG encontró además que el fiscal general —quien no aceptó ser entrevistado por la Oficina del Inspector General— "subestimó las complejidades" de la separación de familias, demostró "poca preparación" y "un entendimiento deficiente de los requerimientos relacionados con el cuidado y custodia de los menores no acompañados" y de cómo resolver el problema que se generó cuando cientos de niños quedaron separados de sus familias y sin rastro de dónde encontrarlos. A pesar de las preocupaciones de los fiscales generales sobre cómo se haría la reunificación familiar, la política se mantuvo vigente hasta que el propio Trump, presionado con el número creciente de niños separados de sus padres, debió dejarla sin efecto con una orden ejecutiva el 20 de junio de 2018.



"Encontramos que los US Marshals no tenían políticas ni procedimientos para facilitar la comunicación entre los niños migrantes en custodia de la Oficina de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos y sus padres en custodia de los US Marshals", explican.