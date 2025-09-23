‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros

Video ¿Cuál es el impacto de la tarifa impuesta de $100,000 para solicitar la visa H-1B? Te contamos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado, Haim Vásquez, explican las claves de la nueva regla que impacta el programa de visas H-1B para profesionales extranjeros, que impone una cuota de $100,000 dólares.

Mira aquí el programa:



Desde 1990, cada año el gobierno de estados Unidos (bajo el amparo de una ley aprobada por el Congreso) otorga una cuota de 65,000 visas tipo H-1B para profesionales extranjeros, más un cupo adicional de 20,000 para profesionales extranjeros graduados en universidades estadounidenses con un título de maestría.

Según la Casa Blanca, en Estados Unidos hay unos 2.5 millones de trabajadores profesionales H-1B y advierte que las empresas vinculadas al programa han abusado del sistema y sus regulaciones en perjuicio de los trabajadores estadounidenses.

En la proclama Trump asegura que los abusos al sistema han permitido “suprimir artificialmente los salarios, lo que ha resultado en un mercado laboral desventajoso para los ciudadanos estadounidenses”.

La proclama, además, señala que, entre las ocupaciones en informática y matemáticas, la proporción de mano de obra extranjera aumentó del 17,7 % en 2000 al 26,1 % en 2019”. Y que el principal factor que ha facilitado esta afluencia de mano de obra extranjera en STEM (acrónimo en inglés de las palabras ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cuatro de las `principales áreas en que opera la industria de alta tecnología que usa la mayoría de estas visas) “ha sido el abuso de la visa H-1B”.

Si bien la proclama no aporta estudios o datos pormenorizados respecto a los abusos cometidos en el programa H-1B, el mandatario citó algunos hechos cometidos que van en detrimento de la contratación de trabajadores estadounidenses. Entre ellos, Trump menciona el caso de una empresa de software que “recibió la aprobación para más de 5,000 trabajadores con visa H-1B en el año fiscal 2025; casi al mismo tiempo, anunció una serie de despidos que totalizaron más de 15,000 empleados”.

“Otra empresa de TI recibió la aprobación para casi 1,700 trabajadores con visa H-1B en el año fiscal 2025; anunció el despido de 2,400 trabajadores estadounidenses en Oregón en julio” de 2025, indica.

Historia de la H-1B

La visa H-1B es usada principalmente para trabajadores de la industria de alta tecnología y para profesionales extranjeros con título universitario que desempeñan trabajos especializados que requieren conocimientos teóricos o técnicos. La lista de profesionales incluye ingenieros, periodistas y programadores de computadoras, entre otros.

El programa de visas H1B fue creado en 1990. Durante los años fiscales 2001 a 2004 el Congreso autorizó extender la cuota de 65,000 a 195,000 visas. Pero el 30 de septiembre de 2004 se volvió a la cantidad original de 65,000. El cupo fue ampliado en atención a pedidos formulados por la Asociación Americana de Tecnologías de la Información (ITAA), entre las que se encuentran empresas tales como Microsoft, Oracle y Sun Microsystems.

Pero las mismas compañías que cabildearon para que el Congreso aumentara la cuota no quisieron patrocinar nuevas solicitudes de permisos para expertos extranjeros, una de las razones por las que el legislativo optó por no prorrogar la extensión temporal. A finales de 2004 el Congreso dispuso una cuota adicional de 20,000 visas para profesionales extranjeros graduados o que hayan obtenido una maestría en Estados Unidos. La ampliación del cupo se hizo en atención a peticiones de empresas que requieren este tipo de permisos.

En 2006 las empresas del rubro acudieron al Senado y pidieron incluir la ampliación en el proyecto de reforma migratoria aprobado el 25 de mayo de ese año. El programa de visas H1B establece que los patronos estadounidenses deben pagar a los trabajadores extranjeros el salario predominante según su campo de trabajo. También deben demostrar que los estadounidenses calificados no están siendo marginados para desempeñar la posición o puesto que ocupa el extranjero.

El reglamento exige que el empleado extranjero contratado tenga al menos un título universitario o su equivalente.

