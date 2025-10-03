Corte Suprema permite a Trump retirar el TPS a más de 300,000 venezolanos

Video Trump pide a la Corte Suprema poner fin al TPS para más de 300,000 venezolanos: lo analizamos

La Corte Suprema permitió el viernes a la administración del presidente Donald Trump retirar la protección legal concedida a través del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a más de 300.000 migrantes venezolanos.

Los jueces emitieron una orden de emergencia, que durará mientras continúe el caso judicial, dejando en suspenso un fallo de primera instancia del juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, que determinó que la administración había terminado erróneamente el TPS para los venezolanos.

PUBLICIDAD

La administración republicana ha tomado medidas para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente, incluido el fin del TPS para otros 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos a los que se concedió protección bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. El TPS se concede en plazos de 18 meses.

En mayo, la Corte Suprema revocó una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350,000 venezolanos, cuyas protecciones expiraron en abril. El alto tribunal no dio explicaciones en ese momento, algo habitual en las apelaciones de emergencia.

Algunos migrantes han perdido sus empleos y sus hogares, mientras que otros han sido detenidos y deportados después de que los magistrados intervinieran la primera vez, dijeron al tribunal los abogados de los migrantes.

El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar las deportaciones a países que sufren desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. La designación puede ser concedida por el Secretario de Seguridad Nacional.

Chen encontró que el Departamento de Seguridad Nacional actuó "con una prisa sin precedentes y de una manera sin precedentes ... con el propósito preordenado de acelerar la terminación del estatus TPS" de Venezuela.

Al negar anteriormente la apelación de emergencia de la administración Trump, el juez Kim Wardlaw escribió en un panel de apelación de tres jueces que decidieron de forma unánime que Chen determinó que el DHS tomó sus "decisiones primero y buscó una base válida para esas decisiones en segundo lugar."

El procurador general D. John Sauer, el principal abogado de la administración ante la Corte, había argumentado en la nueva presentación ante el tribunal que la orden de mayo de los jueces también debería aplicarse al caso actual.

PUBLICIDAD

"Este caso es familiar para el tribunal e implica el fenómeno cada vez más familiar e insostenible de los tribunales inferiores haciendo caso omiso de las órdenes de este Tribunal en el expediente de urgencia", escribió Sauer.

El resultado, dijo Sauer, es que la "nueva orden, al igual que la anterior, detuvo la anulación y terminación del TPS que afecta a más de 300,000 extranjeros sobre la base de teorías jurídicas sin mérito".

Vea también: