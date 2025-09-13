Por 24 horas se abre la reinscripción al TPS para venezolanos

El portal de reinscripción de TPS Venezuela se encuentra abierto durante 24 horas tras la orden de un juez federal, informó la Alianza Nacional TPS, la organización que demanda a la administración Trump para la continuidad del programa de estatus temporal.

"La corte ordenó al gobierno actualizar el sitio web de USCIS y reabrir la reinscripción de TPS; los venezolanos podrán reinscribirse por 24 horas a partir de esta noche a las 9 PM PST / medianoche EST y durante todo el día 13 de septiembre", indicó la organización.

La noticia llega luego de que un juez federal ordenara a la administración Trump cumplir con su fallo anterior que restablece el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, después de que el gobierno no proporcionara acceso al portal de reinscripción.

Desde la Alianza Nacional TPS indicaron este viernes que fueron informados que "el portal de reinscripción de TPS Venezuela estará abierto por 24 horas y permanecerá disponible todo el sábado 13 de septiembre hasta la medianoche hora del Este".

“Hacemos un llamado a la comunidad venezolana a correr la voz sobre esta importante y ardua victoria. El gobierno intentó desafiar una orden judicial, pero nos negamos a permitirlo. Ahora es fundamental que nuestra comunidad aproveche este fallo y se reinscriba para beneficiarse de él", dijo José Palma, coordinador de la alianza.

Claves para venezolanos con TPS

La organización informa que los beneficiarios de TPS venezolanos deben: Reinscribirse a más tardar el sábado 13 de septiembre de 2025, antes de la medianoche EST (9 PM PST / 11 PM CST).

Además detallan que:

Las personas con solicitudes de reinscripción pendientes no necesitan reinscribirse nuevamente.

Los beneficiarios de TPS venezolanos que se registraron por primera vez en 2021 perderán su estatus el 7 de noviembre de 2025 si no se reinscriben antes de la fecha límite del 13 de septiembre.

si no se reinscriben antes de la fecha límite del 13 de septiembre. De conformidad con la orden del tribunal federal en National TPS Alliance v. Noem , la extensión del 17 de enero de 2025 de la designación de TPS para Venezuela vuelve a estar en vigor .

, la . Bajo esta extensión, todos los beneficiarios de TPS venezolanos (ya sea que se hayan registrado en 2021 o en 2023) pueden extender su TPS y autorización de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026 — pero deben reinscribirse para calificar.

Los demandantes en este caso están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA, y la Alianza Puente Haitiano (HBA).

La orden del juez del viernes 12 de septiembre

El juez federal Edward Chen ordenó a la administración Trump cumplir con su fallo anterior que reinstauraba el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, exigiendo además la reapertura del registro de TPS para venezolanos por 24 horas.

La orden se emitió tras la negativa del gobierno a permitir el acceso a un sitio web para renovar las protecciones vigentes, lo que causó una amplia confusión. El había dictaminado previamente que las acciones de la administración Trump, que despojaban de ayuda a un millón de venezolanos y haitianos, eran ilegales.

Durante una audiencia de emergencia en San Francisco, el juez rechazó los argumentos del gobierno, que sostenía que la orden no estaba aún en efecto, declarando: "La orden fue efectiva inmediatamente".

El sitio web utilizado por los titulares de TPS había indicado que el TPS para Venezuela estaba "terminado", y el gobierno afirmó en un documento judicial que no tenía obligación de cumplir con el fallo del juez.La falta de cumplimiento del gobierno con la orden judicial anterior ha provocado caos generalizado no solo para los titulares de TPS, sino también para sus empleadores y el público en general, detalló la ACLU en un comunicado que participa con su asesoría legal en la demanda.

Algunas declaraciones presentadas ante el tribunal revelaron casos de titulares de TPS que perdieron sus trabajos o fueron detenidos y corrían riesgo de deportación, a pesar de su estatus legal protegido.

El caso National TPS Alliance v. Noem

La demanda fue presentada el 9 de julio de 2025 para impugnar los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar el programa de TPS que ofrece protección humanitaria a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen.

Las terminaciones ilegales del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua, llevadas a cabo por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, buscan despojar de su estatus a más de 60,000 titulares de TPS, la mayoría de los cuales han vivido en Estados Unidos con estatus legal durante más de 25 años, indica la National TPS Alliance .

Esta acción resultaría en la pérdida devastadora de la autorización de trabajo y la protección contra la deportación y detención, causando un daño irreparable a los titulares de TPS, sus familias, comunidades y economías locales.

La demanda argumenta que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, predeterminó la terminación del TPS para estos tres países y buscó una justificación posterior para respaldar esa decisión. El litigio sostiene que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no seguir las reglas necesarias para revisar las designaciones de TPS.

Además, la demanda impugna estas terminaciones como motivadas por animosidad racial, lo cual, incluso si solo fuera una parte de la motivación, constituiría una clara violación de la garantía de igualdad de protección de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.