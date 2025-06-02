¿Qué cambió para algunos venezolanos con el TPS de 2023 tras la última decisión de un juez de California?

El litigio por el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos dentro de la designación de 2023 continúa. Aunque la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Donald Trump a mediados de mayo y puso a 350,000 venezolanos al borde de la deportación, una corte federal devolvió la protección a un grupo reducido.

En una orden emitida el viernes por la Corte del Distrito Norte de California, el juez Edward M Chen, concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "se excedió en su autoridad al invalidar los documentos" de estos beneficiarios aprobados en un plazo específico.

Te lo explico:

¿A quiénes protege esta orden del juez?

El juez Chen ordenó que se respetaran los documentos de los venezolanos con TPS de 2023 cuyas solicitudes de renovaciones fueron aprobadas entre el 17 de enero de 2025 —cuando el entonces secretario Alejandro Mayorkas extendió el TPS hasta 2026— y el 5 de febrero de 2025 — cuando se publicó en el Registro Federal la orden de Noem sobre el fin de este TPS.

Con la decisión, Chen devolvió temporalmente "el estatus y los derechos" a estos beneficiarios cuyos permisos de trabajo o renovaciones fueron aprobadas hasta octubre de 2026, como establecía la extensión inicial de Mayorkas.

En la orden se calcula que son unos 5,000 venezolanos, según cifras del gobierno.

¿Qué explica el juez en su orden?

El juez Chen asegura que "nada en el estatuto del TPS le permite a la secretaria" acabar con los permisos de trabajo otorgados antes de su llegada o de la publicación de su orden en el Registro Federal.

Asegura que la extensión de documentos para los beneficiarios tenía consecuencias reales y podría causarles un daño irreparable.

"Aquellos que recibieron documentación basado en esa fecha (de octubre de 2026) especialmente están expuestos a sufrir un daño irreparable porque confiaron en esa documentación para hacer planes de quedarse en Estados Unidos hasta octubre de 2026", escribió el juez en su orden de 11 páginas.

En ella, mostró un ejemplo, el de uno de los demandantes que se benefició con su orden. Se trata del caso de Freddy José Arape Rivas, quien solicitó la renovación de sus documentos del TPS el 17 de enero de 2025 y recibió una confirmación de que su autorización de trabajo había sido extendida de forma automática por 540 días. Él entregó la constancia a sus empleadores y con esa certeza, renovó la renta de su casa.

¿Qué pasa con el resto de beneficiarios del TPS que no se beneficiaron con esta orden?

El fallo de la Corte Suprema a mediados de mayo permitió pausar la orden previa del juez Chen (del 31 de marzo) para preservar el TPS de unos 350,000 venezolanos. El Supremo aseguró que su decisión final dependerá del resultado de la apelación presentada por el gobierno ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. La audiencia para plantear argumentos está prevista para el 16 de julio de 2025. No se espera una decisión ese mismo día.