Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema poner fin al TPS para más de 300,000 venezolanos

En una petición de emergencia, el gobierno de Donald Trump pidió este viernes a la Corte Suprema poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 venezolanos.

El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que suspendiera un fallo de un juez federal en San Francisco que determinó que el gobierno terminó el TPS para este país de forma indebida. En la petición, insisten en que la permanencia de más 300,000 venezolanos en el país es "contraria al interés nacional".

La corte de apelaciones en San Francisco se negó a suspender el fallo inicial del juez Edward Chen mientras el caso continúa.

En mayo, la Corte Suprema —sin dar una justificación— había fallado a favor de Trump para retirar el TPS a 350,000 venezolanos cuyas protecciones terminaban en abril.

El procurador general, John Sauer, quien redactó la petición de emergencia en esta ocasión, pide al máximo tribunal que prevalezca el razonamiento de mayo en este caso.

"Este caso es familiar para la Corte y trata sobre el fenómeno, cada vez más común e insostenible, de que tribunales inferiores ignoren las órdenes de esta Corte en el expediente de emergencia. Hace apenas cuatro meses, esta Corte (con solo un juez manifestando su desacuerdo) suspendió la orden del tribunal de distrito que concedía una medida cautelar que posponía indefinidamente las determinaciones del Secretario de Seguridad Nacional respecto a la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela", se lee en el documento.

"El resultado: esta nueva orden, así como la anterior, frenó la anulación y terminación del TPS afectando a más de 300,000 extranjeros basados en teorías legales sin mérito", prosiguió al insistir en que el freno a la decisión del juez Chen debió haber sido un "caso sencillo". Asegura que las decisiones de los tribunales "de nuevo (...) impiden la aplicación de importantes políticas migratorias y de nuevo, obstaculiza las acciones de la secretario en un litigio prolongado que, en la práctica, las anulará si no se concede un remedio por parte de esta Corte".

El TPS permite a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos; los protege de la deportación. La designación —y renovación— de este estatus está en manos de quien ocupe el cargo de secretario de Seguridad Nacional y la decisión se basa en las condiciones del país, ya sea por desastres naturales, conflictos civiles o condiciones que ponen en peligro la vida de los ciudadanos.