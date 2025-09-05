Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Juez federal bloquea intento del gobierno de Trump de poner fin al TPS de más un millón de venezolanos y haitianos

El fallo del juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en los Estados Unidos.

Por:
Univision
Video El iceberg más grande está por romperse en pedazos: “Colapsará como una avalancha flotante”

Un juez federal falló este viernes en contra de que el gobierno de Donald Trump ponga fin a las protecciones legales temporales (TPS) que se han otorgado a más de un millón de personas de Haití y Venezuela y que les dan el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

En breve más información.

