Juez federal bloquea intento del gobierno de Trump de poner fin al TPS de más un millón de venezolanos y haitianos
El fallo del juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en los Estados Unidos.
Por:Univision
Un juez federal falló este viernes en contra de que el gobierno de Donald Trump ponga fin a las protecciones legales temporales (TPS) que se han otorgado a más de un millón de personas de Haití y Venezuela y que les dan el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo del juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, a favor de los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos.
En breve más información.
