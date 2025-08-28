Siete inmigrantes fueron expulsados de EEUU a Ruanda, según el país africano

Video Trump estaría considerando enviar a inmigrantes con antecedentes a Libia y Ruanda, según reporte

Siete migrantes fueron transferidos de Estados Unidos a Ruanda en agosto en virtud de un acuerdo de deportación con Washington, informaron este jueves las autoridades de este país del este de África.

Ruanda anunció a principios de agosto que aceptaría hasta 250 deportados de Estados Unidos. Yolande Makolo, portavoz del gobierno ruandés, declaró en un comunicado que el "primer grupo de siete migrantes, tras ser examinados, llegó a Ruanda a mediados de agosto".

PUBLICIDAD

Ruanda es uno de los cuatro países africanos que han llegado a acuerdos de deportación con Washington. Los otros son Uganda, Esuatini y Sudán del Sur.

Han sido "alojados por una organización internacional" con visitas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como de representantes de los servicios sociales ruandeses, afirmó Makolo.

"Tres de las personas han expresado su deseo de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro desean quedarse y reconstruir sus vidas en Ruanda", añadió Makolo.

Además del alojamiento, quienes sean aprobados para establecerse en Ruanda recibirán capacitación laboral y atención médica, añadió.



Ruanda anunció el 5 de agosto que aceptaría hasta 250 migrantes de EEUU, afirmando que tendría "la capacidad de aprobar a cada persona propuesta para el reasentamiento".

Ruanda firmó previamente un lucrativo acuerdo para aceptar migrantes no deseados procedentes de Reino Unido, pero este fue cancelado cuando el gobierno británico cambió de manos el año pasado. El país africano había acordado el nuevo plan con Washington porque "casi todas las familias ruandesas han experimentado las dificultades del desplazamiento", declaró Makolo a principios de este mes.

Los convenios del gobierno de Trump para expulsar a migrantes a países africanos

La administración Trump ha hecho convenios poco claros con algunos países africanos para recibir deportados. A principios de julio, envió a ocho hombres de Sudán del Sur, Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam a Sudán del Sur, después de que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara su deportación.

Estados Unidos también deportó a cinco hombres ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos al reino sudafricano de Esuatini, donde, según el gobierno, permanecerán en régimen de aislamiento en prisión por tiempo indeterminado.

PUBLICIDAD

Uganda también ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para acoger a migrantes deportados, siempre que no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados. Funcionarios estadounidenses han declarado su intención de deportar a Kilmar Abrego García, un detenido de alto perfil, a Uganda.

La administración Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen a veces se niegan a aceptarlas. Expertos en derechos humanos han advertido que se corre el riesgo de infringir el derecho internacional al enviar personas a países donde corren el riesgo de sufrir tortura, secuestro y otros abusos.

Ruanda, con 13 millones de habitantes en la región de los Grandes Lagos de África, se proclama uno de los países más estables del continente y ha recibido elogios por su moderna infraestructura. Sin embargo, el gobierno del presidente Paul Kagame es frecuentemente acusado de violaciones de los derechos humanos, de reprimir la disidencia política y de la libertad de prensa.

Mira también: