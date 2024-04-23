Lluvia de críticas a ley que deporta a Ruanda a solicitantes de asilo en Reino Unido

El gobierno del primer ministro británico Rishi Sunak se encuentra bajo una lluvia de críticas luego de que el Parlamento aprobara la madrugada de este martes una controvertida ley que permite la deportación a Ruanda (África) a solicitantes de asilo que ingresen irregularmente al país.

La iniciativa, que previamente había sido frenada por los tribunales de justicia, finalmente fue aprobada. Sunak dijo poco después del voto que los vuelos de deportación de inmigrantes arrancarían en julio.

PUBLICIDAD

La nueva y dura ley migratoria de Reino Unido permaneció engavetada dos meses hasta que fueron superados los escollos. Pero este martes la Cámara de los Lores “reconoció la primacía” de la Cámara de los Comunes y abandonó la última de sus enmiendas propuestas, despejando el camino para que el proyecto legislativo pueda convertirse en ley, reportó The Associated Press.

Ruanda se ubica a más de 4,000 millas de suelo británico.

Las presiones de Sunak

Horas antes del término del enfrentamiento entre las dos cámaras del Parlamento Británico, el primer ministro Sunak dio una conferencia de prensa donde exigió a los lores que dejaran de bloquear su propuesta para iniciar las deportaciones y de esa manera detener la ola de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en botes pequeños tras huir de sus países de origen (principalmente África) y pedir asilo en Reino Unido.

La batalla entre ambas cámaras se debió a una serie de fallos judiciales y la oposición de activistas de derechos humanos, quienes argumentan que la expulsión de extranjeros es ilegal e inhumana y pone fin al debido proceso.

Los defensores de los migrantes y de los derechos humanos se han comprometido a seguir luchando contra la legislación aplaudida por Sunak.

“Durante casi dos años, nuestros opositores han utilizado cada artimaña de que disponen para bloquear los vuelos y dejar que sigan llegando los botes”, dijo Sunak a periodistas previo a la votación en Londres. “Pero ya basta. No más evasivas, no más demoras”.

PUBLICIDAD

La Corte Superior de Reino Unido frenó en noviembre el proyecto al considerarlo ilegal.

A quiénes afectará la ley

La nueva ley de deportaciones a Ruanda afectará a ciertos inmigrantes que ingresen ilegalmente a Reino Unido. Se trata de una dura legislación cuyo objetivo, trazado por el gobierno de Sunak, es disuadir a los migrantes que arriesgan sus vidas en frágiles botes inflables con la esperanza de pedir asilo una vez que arriben a territorio británico.

A pesar de la aprobación de la ley, “nuevas impugnaciones judiciales podrían demorar los vuelos de deportación”, dijo a la AP Tim Bale, profesor de política en la Universidad Queen Mary de Londres. “No creo que sea necesariamente un objetivo cumplido”, precisó. “Veremos algunos intentos jurídicos de bloquear las deportaciones”.

Sunak ha invertido un fuerte capital político a los vuelos de deportación de indocumentados a Ruanda como parte del cumplimiento de una de sus promesas de campaña cuando prometió “detener los botes” de indocumentados.

Este año Reino Unido celebrará elecciones y el Partido Conservador, del primer ministro, va atrás del Partido Laborista que podría ganar los comicios y conformar un nuevo gobierno.

Lluvia de críticas

Inmediatamente después de aprobada la ley de deportaciones a Ruanda, Reino Unido se encontró con las primeras críticas internacionales.

La ONU le pidió "reconsiderar su plan" de deportaciones al país africano, que según Naciones Unidas "crea un peligroso precedente en el mundo".

PUBLICIDAD

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, y su homólogo encargado de los refugiados, Filippo Grandi, pidieron a Reino Unido que, en su lugar, "adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos".

A su vez, el comisario del Consejo de Europa para los derechos humanos, Michael O'Flaherty, señaló que esta ley "atenta contra la independencia de la justicia". Y Las asociaciones de defensa de los derechos humanos también criticaron la ley aprobada por el parlamento británico.

"Es una vergüenza nacional y dejará una mancha en la reputación moral de este país", afirmó Sacha Deshmukh, responsable de Amnistía Internacional en Reino Unido.

Muertes en Canal de la Mancha

Mientras el Parlamento británico aprobada la dura ley de deportaciones a Ruanda, cinco migrantes, entre ellos una niña de cuatro años, murieron este martes al intentar llegar a las costas británicas desde Francia en una embarcación que transportaba a 110 migrantes en busca de asilo.

"Estas tragedias tienen que parar. Este Gobierno está haciendo todo lo posible para poner fin a este comercio, detener los barcos y, en última instancia, romper el modelo de negocio de las bandas de contrabandistas, para que no pongan vidas en riesgo", afirmó en redes sociales el ministro británico de Interior, James Cleverly, de acuerdo con un reporte de France Press.

PUBLICIDAD

El sistema de asilo británico se encuentra congestionado por las demandas, con más de 100,000 solicitantes esperando respuesta a su primera petición. Según un balance concluido en junio de 2023 y publicado recientemente en un informe parlamentario, un total de 215,500 solicitudes de asilo estaban esperando respuesta. La cifra constituyó un récord desde que el Reino Unido empezó a elaborar estas estadísticas en 2011 y una cifra que se ha "más que duplicado" respecto a 2014, según el informe.

De esos expedientes, 138,000 esperaban una primera respuesta a su solicitud.

El sistema de asilo británico está congestionado desde hace varios años y el gobierno conservador busca aumentar las medidas para tratar de reducir las llegadas, en particular de inmigrantes irregulares que en muchos casos solicitan asilo en el país.

Una nueva ley, que entró en vigor en julio y fue denunciada por la ONU, prohíbe solicitar asilo a las personas que hayan llegado de forma irregular a suelo británico. Esa ley prevé expulsar a su lugar de origen o a un tercer país, como Ruanda, mediante la ley aprobada la noche del lunes por los disputados británicos.

Un problema no resuelto

La batalla por la inmigración irregular y el asilo en Reino Unido se libra en momentos en que el resto de los países de Europa Occidental y Estados Unidos buscan formas de frenar la creciente llegada de migrantes en busca de asilo.

Las principales causas de la huida de personas de sus países de origen son las mismas: pobreza, falta de trabajos, violencia, crimen organizado, narcotráfico y efectos del cambio climático, entre otros.

PUBLICIDAD

Los cruces en botes pequeños del Canal de la Mancha son un tema político controversial en Reino Unido, donde son vistos como evidencia del fracaso del gobierno para controlar la inmigración indocumentada.

Se estima que el número de migrantes que llegan al territorio británico en botes pequeños fue de 45,774 en 2022, comparados con sólo 299 cuatro años antes. Los indocumentados que buscan asilo pagan miles de libras a grupos de traficantes de personas para que los transporten a través del Canal.

Ruanda mostró su "satisfacción" por la adopción del texto aprobado por el Parlamento. Yolande Makolo, portavoz presidencial, añadió que las autoridades están "impacientes por recibir a las personas que serán reubicadas en Ruanda".

Cabe señalar que en Estados Unidos la Corte de Inmigración (EOIR) tiene más de 3.5 millones casos acumulados, de ellos más de 2 millones sólo durante el gobierno de Biden y corresponden a pedidos de asilo.