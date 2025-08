Las redadas de Trump serán selectivas y en varios lugares simultáneamente

“Se esperan ataques contra la comunidad inmigrante de Estados Unidos en unas 17 ciudades denominadas santuario para los inmigrantes ”, dice Armenio Arreola, director ejecutivo de la Illinois Coalition for Immigramts and Refugee Rights (ICIRR), en Chicago. “Todas las personas deben conocer sus derechos independientemente de si estatus migratorio” , advierte.

Las órdenes de deportación en ausencia son emitidas por los jueces de inmigración a extranjeros que no se presentan a sus audiencias. Las razones para este grave error son varias, señalan abogados consultados por Univision Noticias. Entre ellas, se incluye no haber registrado correctamente una dirección postal, la Notificación de Comparecencia (NTA) no fue emitida correctamente (faltaba la hora, fecha o dirección del tribunal) o negarse a asistir ante la corte porque el individuo no tenía una causal de asilo.